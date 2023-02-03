Звір війни. Пташка надії: у США відбувається виставка українського мистецтва з роботами Марії Примаченко. ФОТО

З нагоди 60-річчя програми уряду Сполучених Штатів Америки Art in Embassies у Кеннеді-центрі у Вашингтоні відкрилася виставка українських митців "Звір війни. Пташка надії".

Серед представлених творів мистецтва – дві роботи Марії Примаченко, які дали назву виставці: "Звір війни" та "Пташка надії".

Також на виставці експонуються 25 робіт сучасних українських митців, створені вже під час повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.

Виставка стала складовою урочистої мистецької презентації Art and Ideals. Українську частину програми організував Аспен Інститут.

Частина робіт з української частини виставки

Кураторкою української частини виставки є Аліса Ложкіна.

Аліса Ложкіна і найдорожчий художник США Джефф Кунс

Відкриття відвідали пані посол України в США Оксана Маркарова, колишня міністерка фінансів України Наталя Яресько та інші.

На українській частині виставки представлені і картини, і фото

Виставка буде доступна для перегляду до 5 лютого.

Виступ Оксани Маркарової

Також у цей час у Кеннеді-центрі буде представлений уривок з балету "Лебедине озеро" у виконанні української балерини Світлани Оніпко.

Аліса Ложкіна та Наталія Яресько

Аспен Інститут Київ – українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Як платформа лідерського діалогу Аспен Інститут Київ також сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.