Звір війни. Пташка надії: у США відбувається виставка українського мистецтва з роботами Марії Примаченко. ФОТО

З нагоди 60-річчя програми уряду Сполучених Штатів Америки Art in Embassies у Кеннеді-центрі у Вашингтоні відкрилася виставка українських митців "Звір війни. Пташка надії".

Серед представлених творів мистецтва – дві роботи Марії Примаченко, які дали назву виставці: "Звір війни" та "Пташка надії".

Також на виставці експонуються 25 робіт сучасних українських митців, створені вже під час повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.

Реклама:

Виставка стала складовою урочистої мистецької презентації Art and Ideals. Українську частину програми організував Аспен Інститут.

Частина робіт з української частини виставки

Кураторкою української частини виставки є Аліса Ложкіна.

Аліса Ложкіна і найдорожчий художник США Джефф Кунс

Реклама:

Відкриття відвідали пані посол України в США Оксана Маркарова, колишня міністерка фінансів України Наталя Яресько та інші.

На українській частині виставки представлені і картини, і фото

Виставка буде доступна для перегляду до 5 лютого.

Виступ Оксани Маркарової

Також у цей час у Кеннеді-центрі буде представлений уривок з балету "Лебедине озеро" у виконанні української балерини Світлани Оніпко.

Аліса Ложкіна та Наталія Яресько

Аспен Інститут Київ – українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Як платформа лідерського діалогу Аспен Інститут Київ також сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.