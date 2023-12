Греммі-2023. Тріумф Бейонсе та Гаррі Стайлса. Як працює премія, її секретний комітет та чому довкола неї стільки скандалів

Початок 2020-х – не найкращий період для великих інституцій. Організаціям на кшталт ООН та Червоний хрест справедливо дістається за слабку позицію під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. FIFA щодня потерпає від нових доказів їхньої корупційної природи. Не винятком є й Американська академія звукозапису – організація, яка є організатором та засновником найбільшої премії у світі музики Ґреммі. Задача цього року була – обійтися без скандалів. Обійшлися.

Церемонія нагородження Греммі 2023 відбулася 5 лютого в Лос-Анджелесі. Тріумфаторами (очікувано) стали Гаррі Стайлс, Бейонсе та Кендрік Ламар, а також Lizzo, Bad Bunny, Бренді Карлайл та Samara Joy.

Музичний оглядач і головний редактор LiRoom Олексій Бондаренко розповідає, що відбувається з найбільшою музичною премією світу та чи дійсно скандальна премія на вірному шляху.

Яким чином відбувається голосування на Греммі?

Щоб зрозуміти, у чому ж головні проблеми премії, треба розуміти сам процес голосування.

За номінантів та переможців голосують Члени Академії звукозапису. На цей момент їх близько 13 000. Подати заявку на членство в Академії може кожен. Отримати статус можна завдяки рекомендаціям інших членів Академії. Якщо хочете, можете подати заявку тут. Або вас візьмуть і без рекомендацій, якщо десь у шафці завалявся виграний раніше Греммі.

Якщо вас оберуть і ви захочете брати участь в оцінюванні Греммі, доведеться раз на рік робити внесок у розмірі $100 на потреби Академії.

Для того, щоб потрапити в список номінантів, треба залишити заявку. Це можуть робити як лейбли, так і музиканти власноруч. Кожного року Греммі відкриває онлайн-форму.

Після обробки запитів, вони розділяються по 91 номінації. І тоді 13 000 членів Академії мають спочатку обрати лонг-лист номінантів. А потім проголосувати за переможців.

Але вся ця система була лише ширмою. Принаймні до минулого року.

Секретний комітет і члени, що голосують

Найбільше запитань до роботи Академії завжди викликав так званий Blue-Ribbon Committee – секретний комітет, який мав не до кінця зрозумілі повноваження. Про його появу Ґреммі заявили на початку 90-х, а в 1995 комітет вперше був долучений до визначення переможців у Топ-4 номінаціях (Big Four, або Велика Четвірка – 4 головних номінації Ґреммі, до яких прикута особлива увага і які виділені в окрему категорію самою премією. Це Запис Року, Платівка року, Пісня року та Найкращий новий виконавець). Академія ніколи не розголошувала ані склад секретного комітету, ані як саме він працює. Про його вплив на результати відомо здебільшого з журналістських розслідувань.

Міссі Еліотт. Фото: Timothy Norris/Getty Images

У 2017 році Billboard взяв інтерв'ю у неназваного високопосадовця з Академії, який зміг хоча б трохи пояснити принцип обрання переможців. Задача секретного комітету – коригувати результати голосування.

Ідея Blue-Ribbon Commitee з'явилася тоді, коли переможці Греммі стали аж надто сильно розходитися з реальними фаворитами (тоді на Платівку року номінували The Three Tenors in Concert 1994 та Tony Bennett‘s MTV Unplugged, але "забули", наприклад, альбом Nas Illmatic, який став класикою ще в момент випуску). Керівництво Академії вирішило, що глядацьке голосування не є найкращою формою визначення номінантів і переможців, тож його варто контролювати групою експертів індустрії. На етапі вибору переможців секретний комітет розглядав результати голосувань і міг вносити власні правки як у вибір номінантів, так і у вибір переможців. Це відбувалося за закритими дверима, тож ані учасників, ані їхні позиції ми не знаємо. Єдине що відомо (знову ж таки завдяки журналістам) – рішення відбувалися шляхом таємного голосування.

Існування секретного комітету ніколи не було секретом. Ба більше, Академія наполягала на тому, що вибір переможця – прозорий процес. Водночас як саме відбувається вибір та "хто судді" – секретом дійсно було. 2021 року сталася епохальна (для Греммі, але не світу) подія – Академія публічно заявила про ліквідацію секретного комітету (чим потішила журналіста, який розслідував цю тему).

Гаррі Стайлс. Фото: Timothy Norris/Getty Images

Окрім цієї демократичної реформи, Академія пішла ще далі, й особисто запросила понад 900 людей стати членами, що голосують. За словами організаторів Греммі, це зроблено передусім для диверсифікації, а саме: збільшення кількості жінок та кольорових людей і збільшення експертності самого голосування.

Поки що важко дати оцінку результатам цих змін. А секретний комітет, як виявилося, ліквідували не до кінця.

Нові номінації і неочікуване повернення

Цього року Академія анонсувала п'ять нових номінацій в основних категоріях, а також одну спеціальну премію. А саме:

Сонґрайтер року (не класична музика) – Тобіас Лессо-молодший, працював із Adele, Гаррі Стайлзом, FKA Twigs і купою інших артистів.

Найкращий твір в альтернативній музиці – Wet Leg із проривним треком Chaise Longue.

Найкращий твір в Американа – переможця досі не оголосили.

Найкращий саундтрек до відеогри – Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok.

Найкращий поетичний альбом у жанрі спокен-ворд – переможця досі не оголосили.

Також анонсували спеціальну премію за "Найкращу пісню, що підтримує соціальні зміни". І тут починається найдивніше. Це нова окрема відзнака, поза 91 номінаціями, і нею нагороджуватиме… секретний комітет! А також Board of Trustees, що є аналогом Наглядової ради Академії.

Анонс цієї відзнаки – єдина відкрита згадка роботи Blue-Ribbon Commitee у комунікаціях Академії. Не зовсім зрозуміло, яким чином це працюватиме, особливо в контексті новин про їхнє розформування. Можна припустити, що такий хід – своєрідний знак поваги до учасників комітету та можливість зайняти їх бодай чимось. Ну або ж свідомий натяк, що в майбутньому вони впливатимуть і на інші категорії, але вже не секретно, а відкрито.

Врешті цю загадкову нагороду отримав іранський співак Shervin Hajipour за пісню Baraye. Нагороду вручала персонально Джилл Байден.

Короткий аналіз переможців

Греммі-2023 дійсно пройшла спокійно, без великих сенсацій і скандалів. Можна навіть сказати, що премія зробила крок в напрямку консервативності. Якщо у 2021 році найбільш помітними артистками були карикатурно вульгарні Megan Thee Stallion та Cardi B, то цього року все повернулося на круги своя.

Бейонсе взяла чотири нагороди, таким чином отримала рекордні 32 статуетки, побивши абсолютний рекорд, який належав британському диригенту Георгу Шолті, що має в активі 31 нагороду. І стала тріумфаторкою в електронних категоріях.

Бейонсе. Фоот: Timothy Norris/Getty Images

Альбом Гаррі Стайлса Harry's House взяв дві найпрестижніших нагороди за Найкращий альбом та Найкращий поп альбом (а також технічну нагороду за найкращу звукорежисуру). Утім, суперхітова As It Was не перемогла в жодній номінації. У Записі року поступилася Lizzo з її About Damn Time, а кліп (до речі, знятий українкою Таню Муіньо) програв Тейлор Свіфт з All Too Well: Short Film (але не можна було залишити пані Свіфт без жодної статуетки).

Кім Петрас стала першою трансгендерною жінкою, що отримала Греммі – за Unholy в дуеті з Семом Смітом.

Кендрік Ламар (на щастя) взяв усі головні реп-нагороди, обійшовши Джека Харлоу. Адель отримала найкращий поп-перформанс із Easy On Me. Wet Leg взяли найкращу альтернативу. Bad Bunny продовжує свою переможну ходу по захопленню світу латиноамериканською музикою і передбачувано взяв найкращий урбан-альбом. Оззі Осборн, який от-от оголосив про завершення концертної діяльності, взяв найкращий рок-альбом та метал-перформанс.

Адель. Фото: Chris Delmas / Getty Images

Із неочікуваного передусім статуетка за найкращу пісню року, яка відійшла кантрі-співачці Бонні Рейтт за трек Just Like That. Спокійна гітарна балада обійшла таких гігантів як Адель, Гаррі Стайлса та Lizzo. До речі, найкращий рок-перформанс та рок-пісня теж відійшли Американа-співачці, а саме Бренді Карлайл із Broken Horses.

Найкращу молоду артистку взяла Samara Joy – джаз-соул виконавиця з Нью-Йорку 1999 року народження. Їй же дістався й найкращий джазовий альбом.

Скандальною можна назвати хіба нагороду Дейву Шапеллю за найкращий комедійний альбом. Минулого року Шапель неодноразово наривався на критику за зневажливе ставлення до трансгендерів. З іншого боку, в номінації був і "скасований" раніше Луї СіКей, так що могло бути й гірше.

Сем Сміт. Фото: Timothy Norris/Getty Images

Загалом, навіть порівняно з останніми церемоніями, Греммі-2023 відбулася дуже спокійно як з точки зору скандалів, так і з точки зору переможців. Премія відійшла від нагородження зірок ТікТоку і зробила більше консервативних рухів. Принаймні DJ Khaled не виграв у жодній із п’яти своїх номінацій.

Тож, схоже, зміни в роботі Академії звукозапису йдуть премії на краще.

Ера скандалів

Щоб зрозуміти, чому у нас є підстави казати про покращення Греммі, варто коротко пригадати основні етапи кризи, які їй довелось пройти.

Складні часи для премії та її керівництва настали у 2018 році. Тоді Музичною академією, а також благодійним фондом MusiCares (що пов'язаний з Греммі) керував Ніл Портнов, який був очільником з 2002 року. У 2018 році керівництво вирішило провести церемонію нагородження не в Лос-Анджелесі, як зазвичай, а в Нью-Йорку, на майданчику Madison Square Garden. Це викликало купу проблем з точки зору організації та фінансування, трансляція виявилася збитковою.

Згодом після церемонії у пресу витік лист однієї з колишніх співробітниць MusiCares, яка звинуватила Портнова в тому, що він коштом благодійних внесків перекрив фінансові збитки від проведення Греммі, переніс якої сам же й просував. Також була низка звинувачень у непрозорій роботі й сумнівних контрактах з підрядниками.

За рік до того Портнов викликав на себе гнів сексистським висловлюванням. У відповідь на питання, чому на Греммі репрезентовано набагато більше чоловіків, ніж жінок, він сказав, що жінкам просто треба "більше старатися". Згодом Портнов вибачився і заявив, що просто неправильно підібрав слова, але на той момент його вже розкритикувала значна частина музичної індустрії, а Dua Lipa зробила це прямо зі сцени Греммі.

Джулія Майклз. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Сексистський та корупційний скандали спричинили відставку Портнова. У 2019 році Академію вперше очолила жінка – Дебора Даган. Щоправда протрималася недовго. Уже за рік вона звільнилася зі скандалом. Її асистент розповів, що президентка булила його і фактично змусила його піти. У відповідь Даган заявила, що Греммі це "чоловічий клуб", який спонукав її до звільнення, її попередник Портнов зґвалтував (неназвану) співачку, і взагалі вся організація прогнила від початку й до кінця і загрузла в корупції.

Наступного удару по репутації премії завдав співак The Weeknd, якого не було номіновано у жодній з топових категорій у 2021 році попри шалений успіх тогорічного альбому і хіта Blinding Lights. Співак звинуватив премію в корупції та підіграванні своїм, а також закликав колег бойкотувати Греммі. Заклик підтримав важковаговик індустрії Drake, який відкликав себе зі списку номінантів.

2020 року Академію очолив саунд-продюсер Гарві Мейсон-молодший. І вже за рік почалися реформи в роботі Академії, які ми могли побачити в цьогорічних результатах.