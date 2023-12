Греммі-2023 оголосило переможців

У Лос-Анжелесі в 65 раз відбулась церемонія вручення музичної премії Греммі. Переможців визначають у 103 номінаціях та 30 музичних жанрів.

Піснею року стала Just Like That від Бонні Рейт. Як колись про цю пісню сказала сама співачка, "вона про те, що ми всі зараз переживаємо".

Окрім цього, Бонні Рейт стала переможицею у номінаціях "Найкраще американське виконання" (Made Up Mind) та "Найкраща американська пісня" (теж за Just Like That). Всього в неї три золоті грамофони.

Найкращою сольною поп-виконавицею оголосили співачку Адель за композицію Easy on Me. Нагороду їй вручав Двейн Джонсон.

Адель під час вручення Греммі-2023 за звання найкращої сольної виконавиці. Фото Getty Images

Найбільше нагород у 2023 році зібрала співачка Бейонсе. Вона отримала 9 статуеток у формі золотого грамофона. Зокрема, у номінаціях Найкращий танцювальний альбом (Renaissance), Найкраще R&B виконання (Cuff It), Найкращий танцювальний запис (Break My Soul) та Найкращий традиційний R&B виступ (Plastic Off the Sofa) тощо. За Бейонсе йдуть Кендрік Ламар – вісім нагород, а також Адель і Бренді Карлайл – в них по сім.

Адель і Бейонсе святкують прямо на церемонії. Фото Getty Images

У важкій музиці тріумфує Оззі Озборн. Ветеран рок-сцени отримав нагороди за найкращий рок-альбом (Patient Number 9) і спільно з Тоні Айоммі - за найкраще металеве виконання Degradation Rules.

В категорії Найкраще рок-виконання переможцем стала Бренді Карлайл з Broken Horses. Найкращим альбомом альтернативної музики визнали Wet Leg.

Оззі Озборн по премію за найкращий рок-альбом не вийшов. За нього грамофон забрали продюсер Ендрю Вотт та бас-гітаріст Роберт Труільо. Фoто Getty Images

В категорії "Найкраще музичне відео" змагався твір українки Тані Муіньо – кліп на пісню Гаррі Стайлза "As It Was". Проте в цій категорії перемогло відео на пісню All Too Well: The Short Film від Тейлор Свіфт. Натомість сам Гаррі Стайлз отримав Греммі в категорії Найкращий поп-альбом за Harry's House.

Кендрік Ламар отримує одну з 8-ми нагород. Фото Getty Images

Найкращий прогресивний R&B альбом: Стів Лейсі – Gemini Rights. Найкращий R&B альбом: Роберт Гласпер за Black Radio III.

Церемонія вручення Греммі-2023. Фото Getty Images

Найкращим реп-альбомом оголосили Mr. Morale & the Big Steppers Кендріка Ламара. Він також отримав премію у категорії Найкраще реп-виконання за The Heart Part 5.

65-та щорічна церемонія вручення премії Греммі відбулася на арені Crypto.com і відзначила найкращих виконавців та їх записи, що вони випустили з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. Це вже третя церемонія Греммі поспіль, яку проводить комік з Південної Африки Тревор Ноа.