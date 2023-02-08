Музей Метрополітен перейменував картину Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні"

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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8 лютого 2023

Музей Метрополітен у Нью-Йорку змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".

Про це у своєму Facebook повідомила історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік.

"Нарешті Metropolitan прочитав сто моїх листів, почув нас і танцівниці Дега в українському вбранні стали не Russian Dancers, як це було ще буквально декілька днів тому (!), а Dancers in Ukrainian Dress", – написала вона.

Семенік додала, що "не дуже задоволена назвою, бо могли й просто Ukrainian Dancers назвати, але це вже маленька перемога".

"Вперше я побувала в Метрополітен музеї в грудні 2022 року, якраз перед поверненням в Україну зі свого стажування в музеї Зімерлі (Нью-Джерсі). Там я побачила цю роботу, яка була підписана як "Російські танцівниці". Я пам'ятала історію з музеєм в Лондоні, і думала, що Мет також змінив назву", – розповіла Семенік УП.Життя.

Також, каже журналістка, у постійній експозиції побачила роботи Іллі Рєпіна та Архипа Куїнджі, яких названо російськими художниками.

"Я зробила про це пост у свій Twitter Ukrainian Art History і тегнула Мет. Реакції не було", – додала Семенік.

Тож вона вирішила піти іншими шляхами: використати форму для фідбеку на сайті музею та писати листи у різні відділи Мет.  

"Я написала про українських художників, цих танцівниць Дега та ще дружину Пікассо Ольгу Хохолову (її вже виправили, що вона українка). Згодом я ще раз надіслала в цю фідбек форму (вони діють, тому я закликаю всіх користуватись!) інформацію про те, що є дослідження, що це була українська трупа. Десь через місяць мені відповіли, що розглядають це. Але відповідь була стандартна, яку мені вже надсилали до того. Тому у відповідь я надіслала ще один мейл", – розказує журналістка і додає, що в ньому ще раз надіслала інформацію про галерею в Лондоні.

"Ну і, звісно, що називати українців росіянами під час геноциду просто образливо і зневажливо", – зазначила Семенік.

Такий вигляд мав підпис картини Дега в Метрополітен музеї в грудні 2022 року. Колаж УП.Культура з фото Оксани Семенік

Вона розповідає, що наразі веде схожу комунікацію з іншими культурними інституціями: МоМА, Смітсонівським, Філадельфійським та Бруклінським музеями. Деякі музеї реагують і вносять зміни щодо українських художників:

"Мені відповіли зі Смітсоніан і виправили, що Гелена Герардіа народилась в Дніпрі, в Україні, а не в Єкатиринославі, в Росії. …Також Єврейський музей в Нью Йорку відреагував та виправив місця народження українських художників, як от Ізраель Літвак чи Абрам Маневич".

У березні минулого року, майже через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Національна галерея у Лондоні перейменувала картину Дега "Російські танцівниці" на "Українські танцівниці".

Тоді українська художниця Маріам Найєм розповіла, що надіслала листи до лондонської галереї, а також до музею Гетті у Лос-Анджелесі та музею Метрополітен у Нью-Йорку, де зберігаються картини Дега з танцівницями в українських національних костюмах, однак названі Russian Dancers.

Едгар Дега "Українські танцівниці". Скріншот з сайту Національної галереї у Лондоні

Національна галерея у Лондоні стала першою інституцією, яка змінила назву картини Дега. "Дякуємо за вашого листа до Національної галереї, яке ми отримали 14 березня. Ми оновили заголовок, щоб він точно відображав тему зображення", – відповіли там Маріам Найєм у 2022-му.

Музей Гетті досі не змінив назву картини, але навесні 2022 року у відповідь на численні звернення додав пояснення до картини: "Так звані російські танцюристи в цій пастелі – це українські танцюристи, вони виступали у Франції наприкінці ХІХ століття у складі народних танцювальних колективів. Ймовірно, Дега бачив українських виконавців у Парижі".

Музею Метрополітен у Нью-Йорку для перейменування знадобився майже рік.

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