Всеукраїнський рейтинг "Книжка року" назвав переможців

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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2 березня 2023

Стали відомими переможці Всеукраїнського рейтингу "Книжка року-2022" у семи номінаціях. Їх оприлюднила пресслужба конкурсу.

У 2022 через повномасштабне вторгення країни-терористки Росії долучилися майже вдвічі менше експертів – цьогоріч їх 39. Ґран-прі конкурсу не присудили з дієї ж причини – переможця визначають голосуванням усіх експертів під час спільного зібрання.

Загалом у рейтингу "Книжка року-2022" оцінювалися 458 видань.

Перемогли 18 видань у таких номінаціях:

Номінація "Хрестоматія"

  • Художня класика: Вибраний Стефан Ґеорґе. У 2-х томах.
  • Хрестоматія / життєписи: "Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги" (1890–1904).
  • Літературознавство і критика: Григорій Костюк. Вибрані праці у 5 томах. Том 2: Літературознавство. Критика.

Номінація "Дитяче свято"

  • Книжки для малечі: Оксана Лущевська / Катя Степаніщева "Це тиха ніч, мій астронавте".
  • Література для молодших школярів: Віктор Гаркуша "Королевич і Залізний Вовк".
  • Література для школярів середніх класів: Ірина Тараненко "Книга-мандрівка. Незалежні".
  • Література для юнацтва: Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін "Я іду шукати" та Юля Смаль "Вибухова історія людства".

Номінація "Красне письменство"

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія: Оксана Забужко "Найдовша подорож".

Жанрова література: Володимир Лис "Вифлеєм" та Андрій Семʼянків "Танці з кістками".

Сучасна зарубіжна проза / есеїстика / драматургія: Стівен Кінг. "Біллі Саммерс", Ольга Токарчук "Момент ведмедя".
Поезія / афористика: Тарас Федюк "Кенотаф". 

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Номінація "СОФІЯ"


Філософія / антропологія / психологія
 Тарас ЛЮТИЙ. Сковорода. Самовладання. – К.: Темпора, 632 с. (с)

Політологія / соціологія / культурологіяПолітологія / соціологія / культурологія
 Джованна БРОДЖІ. Культурний поліморфізм українського світу. – К.: Дух і Літера, 520 с. (п)

Номінація "Минувшина"

Популярні видання / історична публіцистика: Едуард Андрющенко "Архіви КҐБ. Невигадані історії".

Номінація "Обрії"

  • Науково-популярна література: Рустам Гаджієв "Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах"
  • Бізнес / економіка / успіх: Чалмерс Джонсон "Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу" 
  • Публіцистика / сучасні мемуари: Еліот Гіґґінс "Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією"
  • Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя: Майор Ганс фон Дах "Тотальний опір. У 2-х частинах"

Номінація "Візитівка"

  • Малярство / фотографія / пластика: Мирослава Мудрак "Образний світ Георгія Нарбута і творення українського"
  • Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження: Сергій Тримбас "Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі"
  • Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки: Юзеф Тішнер "Історія філософії по-гуцульськи" й Громовиця Бердник "Заповіт Мольфара"

Повні списки й результати — за посиланням.

Про конкурс

Всеукраїнський рейтинг "Книжка року" заснований 1999 року і щороку визначає найкращі книжки, видані українськими видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.

Оскільки публічну церемонію вшанування лавреатів рейтингу’2022 унеможливлює воєнний стан – цьогоріч організатори розіслали готові до самостійного поліграфічного відтворення макети Дипломів усім 18-ти переможцям.


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