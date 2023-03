Драма про українську аеророзвідницю отримала головну нагороду кінофестивалю в Братиславі

Військова драма "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного отримала головну нагороду на міжнародному кінофестивалі Febiofest SK у Братиславі.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Фільм Наконечного переміг у номінації найкращий повнометражний фільм у конкурсній програмі In the Heart of Europe.

У цій програмі було представлено добірку найбільш вартих уваги ігрових, анімаційних, документальних та експериментальних повнометражних фільмів з країн V4 (Словаччина, Чехія, Угорщина, Польща), а також Австрії та України.

Фото: Febiofest SK / Facebook

Повнометражний дебют Наконечного "Бачення метелика" розповідає про українську аеророзвідницю з позивним Метелик, яка повертається з російського полону. На неї чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Однак налагодити нове життя та здолати нові виклики виявляється не так легко.

У фільмі зіграли актори Маргарита Бурковська, Любомир Валівоць, а також багато непрофесіоналів: письменниця Наталка Ворожбит, волонтер Мирослав Гай та інші.

Світова прем'єра "Бачення метелика" пройшла на Каннському кінофестивалі навесні 2022 року. На 13-му Одеському кінофестивалі, який минулоріч пройшов у рамках Варшавського кінофестивалю, стрічка здобула нагороду Найкращий український повнометражний фільм.

Стрічка вийде в український прокат 6 квітня.

Міжнародний кінофестиваль Febiofest Bratislava був заснований у 1993 році. Його організатором фестивалю є Асоціація словацьких кіноклубів, головним співорганізатором - Словацький кіноінститут. Протягом семи фестивальних днів проходять події, що поєднують індустрію та кінопрограму, присвячену сучасному та архівному кіно з акцентом на європейському виробництві.