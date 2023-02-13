Призер ОМКФ 2022. Вийшов трейлер драми "Бачення метелика" про українську аеророзвідницю

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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13 лютого 2023

Вийшов трейлер української драми "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного. Фільм мав світову прем'єру у Каннах та був призером Одеського кінофестивалю 2022.

Дебютна повнометражна робота Наконечного розповідає про аеророзвідницю з позивним Метелик. Їй вдається вибратися з російського полону та повернутися до рідних, друзів і коханого. Однак нове життя, яке намагається збудувати жінка, приносить нові виклики.

Сценарій стрічки Наконечний створив разом із письменницею, режисеркою, призеркою Санденсу Іриною Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс").

Головну роль зіграла акторка Рита Бурковська ("Парфенон" Мантаса Кведаравічюса). Крім того, в одній з ключових ролей знялася драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка фільму "Кіборги", серіалу "Спіймати Кайдаша", сценаристка й режисерка драми "Погані дороги").

Світова прем'єра "Бачення метелика" відбулася на Канському кінофестивалі 2022, він був відібраний до конкурсної програми Особливий погляд. У Каннах команда фільму влаштувала промовисту акцію на червоній доріжці. Перед прем'єрою фільму в Театрі Клода Дебюссі пролунав сигнал повітряної тривоги. Також знімальна група підняла таблички з символом, яким у соціальних мережах позначають чутливий контент і розгорнула плакат із написом: "Росіяни вбивають українців. Чи вважаєте ви образливим або тривожним говорити про цей геноцид?".

Акція команди "Бачення метелика" у Каннах. Фото: Laurent Koffel

На Одеському міжнародному кінофестивалі, який через повномасштабну війну у 2022 році проводили у рамках Варшавського кінофестивалю, картина здобула нагороду Найкращий український повнометражний фільм.

Головну роль зіграла Рита Бурковська. Кадр з фільму "Бачення метелика"

Українська прем'єра драми відбулася на шостому Київському тижні критики. В широкий прокат стрічка "Бачення метелика" вийде 6 квітня.

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