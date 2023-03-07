"Ти є велика сила": Як знімали жіночий маніфест до Міжнародного жіночого дня

Сьогодні у Києві нагородили лауреаток премії Women in Arts. The Resistance – відзнаки, яку ООН Жінки в Україні та Український інститут заснували для українок, які роблять найбільше для просування та розвитку культури та мистецтва. На церемонії, яку провели в Українському домі, також показали жіночий маніфест "Ти є велика сила".

За його створення разом із засновниками премії взялися MEGOGO. А основними героїнями стали чотири українські співачки: Олена Карась (Тонка), ROXOLANA, Марина Круть (KRUTЬ) та Саша Кольцова (Крихітка). Ми побували на зйомках маніфесту та розповідаємо, як створювалося те саме відео про неймовірність українських дівчат.

Зйомки відбуваються в одній з фотостудій на столичній Шулявці, розташованій в радянській промисловій будівлі. В таких зараз найчастіше і можна зустріти студії – багато місця, величезні вікна, неосяжні стелі.

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У коридорах студії метушня, все заставлено технікою, яку команда каналу MEGOGO LIVE привезла з собою. У гримерці до зйомок готують виконавиць: Роксолану та Сашу Кольцову. Знімання Олени Карась з гурту Тонка вже почалися.

Олена Карась з гурту Тонка бере участь в проєкті і як сонграйтерка. Фото: надані пресслужбою MEGOGO

Заходимо у залу, де якраз почалася зйомка маніфесту. Там на екрані перед режисеркою Лірон Добровольскою (вона відома нещодавнім музичним різдвяним фільмом "Колядки на Кудрявці") Олена виконує свою частину пісні. Тим часом технічні асистенти намагаються експериментувати з картинкою: підсвічують рефлекторами, створюючи "сонячних зайчиків" у кадрі.

Режисерка розповідає, матеріал для чотирихвилинного відео мають зняти за один день. "Галас і біганина – це наш типовий знімальний процес", – каже вона. Одна з учасниць – KRUTЬ – записує свій уривок дистанційно, зі Львова. Там для неї організували паралельне знімання.

Пізніше Марина зізнається, що її настільки надихнула ця робота, що хочеться обійнятись із рештою учасниць, від яких на момент зйомок була далеко.

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"Сила жінки у теперішній час особливо проявилась. Жіноча підтримка і взаємодія за своєю природою дуже сильне і потужне явище. Коли воно зріле і свідоме. Мені було приємно брати участь у цьому проєкті, де представлені багато прекрасних і сильних жінок", – ділиться Марина.

Марина Круть записувала свою частину у Львові. Фото: надані пресслужбою MEGOGO

"Наші дівчата написали дуже гарну пісню. Тому нам залишилось небагато насправді: оформити її візуально. Ми хотіли зробити акцент саме на тексті, не обтяжуючи відео. Акцентувати саме на сенсах, які звучать: взаємопідтримка, досягнення жінок у культурі, на фронті, в мистецтві та інших сферах", – розповідає про майбутній результат Добровольска.

Олена з гурту Тонка – не лише виконує частину пісні, вона також є сонграйтеркою: "Я написала пісню як "скелет" чи "рибу". Мене покликали як сонграйтерку цього проекту, для того, щоб сформувати гармонію, ритміку. Щоб кожна виконавиця вже мала якесь підґрунтя, щоб створити свій куплет".

Олена хоче нагадати жінкам про їхню важливість. Фото: надані пресслужбою MEGOGO

Розповідає, що хотіла вкласти в музичну форму меседж про те, наскільки для жінки важливо самій усвідомлювати свою красу та силу. І зізнається, що робота з іншими виконавицями ще більше мотивує та надихає.

"Я щаслива, що мені випала така нагода: зробити свій вклад у бачення того, якою є сучасна жінка. Скільки всього жінки роблять, особливо тепер, коли наша країна в стані війни. Хотілося підкреслити цінність кожної унікальної особистості, що жінки – це справді велика сила, це великі масштаби всередині. Адресувати цю пісню кожній жінці й нагадати їй ще раз її цінність і важливість на цій планеті", – каже Олена.

Поки розмовляємо з Оленою, починають знімати Роксолану. Вона – одна з трьох співачок, які ніби пазлами доповнили власними куплетами основу пісні, створену вокалісткою гурту Тонка.

Роксолана в своєму уривку цитує Лесю Українку. Фото: надані пресслужбою MEGOGO

Роксолана в своєму уривку цитує Лесю Українку: "Я вирішила продовжувати поширювати цитати наших легендарних поетів. Тож перша фраза мого уривку – це фраза Лесі Українки "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі". Мені здається, що це дуже про сьогодення".

Розповідає, що "маніфест про те, наскільки жінки в Україні сильні, наскільки стресостійкі, пробивні". І додає, що сьогодні її колеги з-за кордону дивуються, як українки можуть триматися у таких складних умовах:

"Мені здається, що за повномасштабну війну наші жінки показали себе особливо потужно. Можливо, їхня сила не зросла, а просто відкрилася. Кожна жінка у нас може все зробити сама, але дає можливість це зробити замість себе. І тут, коли такої можливості не було, дівчата розкрили свою істинну і велику силу. Мені здається, що вона неймовірно велика, і нема такої одиниці, яка б виміряла цю силу".

Роксолана. Фото: надані пресслужбою MEGOGO

"Місце жінки на кухні лише тоді, коли вона сама вирішила, що її місце на кухні, бо любить готувати. – веде далі Роксолана. – І мені здається, що зараз всі розуміють, що це дійсно так. І дівчата, і жінки волонтерять. Я вже мовчу про те, скільки у нас жінок військових, скільки парамедиків на фронті".

Останньою знімають Сашу з гурту Крихітка. Вона каже, що окрім нагоди подивитись на себе іншими очима та показати щось нове своїм прихильникам, важливим є робити жінок видимими. "Мені здається, озвучувати тему жіночого лідерства, жіночої видимості в мистецтві дуже важливо. Особливо зараз, коли до України прикута увага світового співтовариства. Тому я використовую будь-яку можливість, аби зробити жінок в мистецтві видимими", – пояснює вона.

Кольцова вважає, що за останній рік українські жінки показали світу своє нове обличчя. Фото: надані пресслужбою MEGOGO

Кольцова переконана, що за рік повномасштабної війни українські жінки показали світові своє нове обличчя: "Наші жінки, які були відомі у світі як дуже уразлива частина населення, яка дуже залежить від роботодавця. Зараз вони побачили інших жінок, які приїхали, рятуючи своїх дітей, свої сім'ї. Тож ми урізноманітнюємо цю картину українського жіноцтва за кордоном".

Крім чотирьох виконавиць, у маніфесті показують номінанток цьогорічної премії: Алевтину Кахідзе, Альбіну Ялозу, Вікторію Амеліну, Галину Крук, Лізавету Герман, Любов Якимчук, Ніну Захоженко та Оксану Черкашину. Їхні досягнення – теж свідчення і прояв жіночої сили.

Також номінанткою є одна з виконавиць – Марина Круть. Каже, що це надихає та дає відчуття вдячності: "Для мене дуже хвилююче бути цьогорічною номінанткою, адже я вперше номінована за свою працю на подібних преміях. Дуже приємно, що мою працю хтось бачить і оцінює".

На питання, чи можна сприймати маніфест "Ти є велика сила" як своєрідний гімн українських дівчат, Лірон Добровольска каже: "Маніфест готувався спеціально до премії Women in Arts, аби підкреслити важливість жінок в Україні та світі. Він присвяченій кожній дівчині, щоб підтримати їх в їхній боротьбі та наголосити: "Ти потрібна цьому світу".

"Мені здається, що цей рік показав, що ми можемо покладатись не тільки на інших, але й на себе. І коли ми чекаємо якихось див, у цій складній ситуації треба в першу чергу чекати їх від самого себе. Ті сили, які всередині кожної жінки, їх не треба недооцінювати.Треба визнавати ті зусилля, які ти робиш, свій внесок і дякувати собі вчасно. Тому що жінки часто недооцінюють себе, забувають собі дякувати. Мені здається, що пісня про це також", – підсумовує Кольцова.

Синтія Ніксон, Майлі Сайрус та інші – хто ще робив успішні жіночі маніфести

Одним з найгучніших жіночих маніфестів стало відео, створене британським фотографом і режисером Полом Макліном та озвучене американською актрисою, зіркою серіалу "Секс і місто", режисеркою та політичною діячкою Синтією Ніксон.

Ролик, що розповідає про тиск суспільства на жінок, був опублікований наприкінці лютого 2020 року. На даний момент відео зібрало понад 785 тисяч переглядів на YouTube. У ньому під текст із суперечливими вимогами до жінок, які зачитує Ніксон, з'являються фрагменти з фільмів, кадри з показів мод і новинних сюжетів.

"Будь леді, казали вони. Не будь занадто товстою. Не будь занадто худою. Поїж. Схудни. Припини так багато їсти. Замов салат. Не їж вуглеводи. Пропусти десерт. Сідай на дієту. Господи, ти схожа на скелет. Чому ти просто не поїси? Виглядаєш виснаженою. Виглядаєш хворобливо. Чоловікам подобаються жінки з м’ясом на кістках. Носи нульовий (найменший – УП.Культура) розмір. Будь подвійним нулем. Будь нічим. Будь менш, ніж ніщо", – йдеться в закадровому тексті.

Американська R&B-виконавиця, музична продюсерка, акторка, дизайнерка Бейонсе часто випускає треки, які музичні медіа в своїх рецензіях називають феміністичними. А сама вона входить у перелік музиканток-феміністок, упорядкований Вікіпедією.

У своєму треку ***Flawless вона цитує промову нігерійської письменниці Чімаманди Нгозі Адічі: "Ми вчимо дівчат применшувати свою значущість. Ти можеш бути успішною, але не занадто, інакше затьмариш чоловіка". А її шостий студійний альбом "Lemonade" критик Billboard називає "революційною роботою чорного фемінізму".

Один з найяскравіших прикладів з її творчості – пісня Run the World (Girls).

Ще один жіночий маніфест у формі пісні – остання пісня американської співачки Майлі Сайрус Flowers. Вона вийшла у середині січня цього року, набрала за цей час 280 млн переглядів на YouTube та тримається на 4 місці у рейтингу найбільш популярних відео.

Хоча пісня Сайрус, як твердять західні ЗМІ, містить багато болісних особистих переживань співачки та пов'язана з її ексчоловіком, актором Ліамом Хемсвортом, жінки по всьому світу сприйняли її насамперед як пісню про жіночу силу. "Я можу сама купити собі квіти...Розмовляти з собою годинами..Я можу сама піти танцювати..Я можу любити себе краще за тебе", – співає Майлі.