Алевтина Кахідзе, Аліна Горлова та інші. Оголошено лауреаток премії Women in Arts 2023

В Україні вчетверте вручили премію Women in Arts, яка відзначає досягнення жінок, які працюють у сфері культури та мистецтва. Цьогоріч нагороду вручали за два попередні роки, бо у 2022 році через початок повномасштабного вторгнення церемонія не відбулась.

Урочисте оголошення лауреаток премії Women in Arts, нового сенсу якій додали доповненням до назви The Resistance та гаслом "Вогонь запеклих не пече", відбулося у київському Українському домі.

Переможниць визначали у восьми номінаціях: Візуальне мистецтво, Музика, Театр, Кіно, Література, Культурний менеджмент, Журналістика, а також Особлива відзнака за важливий внесок в українську культуру.

Ще однією особливістю цьогорічної премії став додатковий критерій відбору – внесок у перемогу, що враховує діяльність номінанток у військовій, волонтерській, культурній чи будь-якій іншій сфері, що безпосередньо наближає перемогу України.

Переможниць визначали у восьми номінаціях

Тож лауреатками премії Women in Arts. The Resistance стали:

У номінації Жінки у візуальному мистецтві переможницею стала Алевтина Кахідзе. Художниця системно та послідовно працює з темою війни з 2014 року, підсвічуючи й актуалізуючи низку соціокультурних явищ та процесів. Кахідзе поєднує мистецьку практику з активною просвітницькою роботою щодо висвітлення війни в Україні, веде освітню, дослідницьку, дипломатичну роботу в Україні та Європі.

Алевтина Кахідзе

Переможниця в номінації Жінки в музиці – композиторка, виконавиця, організаторка міжнародних проєктів електроакустичної музики "Електроакустика", голова Асоціації електроакустичної музики України Алла Загайкевич. Серед її найвагоміших проєктів останніх років – сучасна опера "Вишиваний. Король України", музика до фільмів "Будинок "Слово". Нескінчений роман" та "Довбуш", участь у фестивалях Ruhrtriennale (Німеччина, 2021), Ukrainian Contemporary Music Festival (2021, Нью-Йорк, США), ECLAT Festival / Musik der Jahrhunderte (Німеччина, 2022), Warszawska Jesień (Польща, 2022), Heroines of Sound (Німеччина, 2022) тощо. Загайкевич публічно виступає за відмову від імені Чайковського в назві Національної музичної академії України.

Алла Загайкевич

У номінації Жінки в театрі нагороду отримала драматургиня Ніна Захоженко. Вона є однією з найяскравіших представниць сучасної української драматургії, а її тексти сповнені напруги, гумору та гострої актуальності. Окрім прем'єр за текстами Захоженко у Львові, Дніпрі, Харкові та Києві, її вистави можна побачити на сценах театрів світу.

Ніна Захоженко

Переможницею в номінації Жінки в кіно стала режисерка-документалістка Аліна Горлова, яка презентує українську документалістику світові. Її стрічки "Явних проявів немає", "Цей дощ ніколи не скінчиться" є документами часу, розказаними дуже художньо та поетично. Під час повномасштабного вторгнення Горлова займалася волонтерською діяльністю, а також з перших днів фіксувала події як кінорежисерка.

Аліна Горлова

У номінації Жінки в літературі цьогоріч нагороду здобула поетка Галина Крук. З початку війни Росії в Україні у 2014 році постійно пише й рефлексує на теми втрат, смертей, насильства, їздить до прифронтових зон із допомогою для військових і місцевих мешканців та з читаннями. З лютого 2022 року її активність набрала ще більших обертів. А її промова "Мені шкода, що поезія не вбиває", виголошена на поетичному фестивалі в Берліні, стала знаковою.

Галина Крук

Лауреаткою нагороди Жінки в культурному менеджменті стала в.о. директора Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Юлія Ваганова. Вона відома як професійна менеджерка у своїй сфері, зі стійкістю у різних кризових ситуаціях. ЇЇ внесок у розвиток Музею Ханенків, а перед цим Мистецького Арсеналу, оцінюють як неймовірно високий прояв фаховості.

Юлія Ваганова

У номінації Жінки в журналістиці, критиці і дослідженнях перемогла Анастасія Платонова. Від початку повномасштабного вторгнення просуває тему зміни погляду світу на українську і російську культури у контексті деколонізації. Учасниця низки міжнародних культурних форумів. Її цикл статей в рамках проєкту "Розплутуючи імперію", створений у співпраці з Центром міської історії та Дарією Бадьйор, через міжнародні медіа розповів про поширення російської культури та її імперіалістичних наративів, пояснював світові, як ця культура пов'язана з нинішньою війною.

Анастасія Платонова

Особливу відзнаку премії Women in Arts. The Resistance отримала Юлія Сідорова (Юлія Григорович), відома за позивним Куба – парамедикиня ЗСУ, очільниця медслужби Veteranka (Жіночий ветеранський рух). Вона була активною учасницею Революції Гідності, а зараз досвідчена військова, яка ще у 2014 році потрапила на фронт як парамедикиня у складі "Госпітальєрів".

Юлія Сідорова (Куба)

Також на церемонії нагородження відбулася прем'єра жіночого маніфесту. В його основі – пісня та відео під назвою "Ти є велика сила". Це авторська робота команди музичного каналу MEGOGO LIVE спільно з ООН Жінки в Україні та Українським інститутом. У її створенні взяли участь одна з цьогорічних номінанток Марина Круть, а також виконавиці Roxolana, Саша Кольцова (Крихітка) та Олена Карась (Тонка). Крім них, у відео можна побачити номінанток Women in Arts. The Resistance.

Women in Arts – незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні в рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета щорічної премії: звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва.

Кандидатки на Women In Arts оцінюються профільними експертами відповідної сфери. Головними вимогами до них є професійні досягнення, репутація, інноваційність та національне чи міжнародне визнання. До оцінки запрошуються експертна рада та журі, які є професіоналами в своїй категорії оцінки, представниками державного сектору і незалежних інституцій.