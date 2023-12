Український художник Майдуков відмовився отримувати премію разом з росіянкою

Український художник-ілюстратор Сергій Майдуков, який співпрацює з такими виданнями як The New Yorker, The Guardian, Die Zeit та нещодавно створив оновлений логотип УП, відмовився особисто отримувати премію миру імені Еріха Марії Ремарка за 2023 рік через те, що її також вирішили вручити російській письменниці Людмилі Уліцкій.

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це Майдуков повідомив у листі комітету премії, пише Читомо.

Реклама:

"Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ", – розповів художник.

Сергій Майдуков відмовився від премії, яку йому хотіли вручити разом з російською письменницею. Фото: Serhii Sarakhanov

Українець Майдуков мав отримати Спеціальний приз премії миру імені Ремарка, яку вручає німецьке місто Оснабрюк. Уліцкую ж визнали лауреаткою премії у 2023 році, вона має отримати премію 22 червня, у день 125-річчя одного з найвідоміших німецьких письменників.

Голова журі премії Сузанна Менцель-Рідль заявила, що цьогорічна премія мала трактуватися як знак надії на примирення: "Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей ворогуючих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва".

"Саме тому ми сподівалися запросити письменника з Росії та художника з України до Оснабрюка, щоб відзначити їх премією миру імені Ремарка та спеціальною премією", – додала віцеголова журі Катаріна Пьоттер.

Реклама:

Робота Сергія Майдукова. Фото: Sergiy Maidukov / Facebook

Робота Сергія Майдукова. Фото: Sergiy Maidukov / Facebook

Робота Сергія Майдукова. Фото: Sergiy Maidukov / Facebook

Премію миру імені Еріха Марії Ремарка вручає німецьке місто Оснабрюк, де народився видатний письменник. Нагорода вручається кожні два роки, починаючи з 1991-го. У 2023 році премію вручать вшістнадцяте. Серед попередніх лауреатів премії імені Ремарка – Світлана Алєксієвич, Алі Ахмад Саїд Есбер, Лев Копелєв та інші. У 2005 році спеціальну відзнаку отримав Юрій Андрухович.