Українку відібрали на всесвітню виставку ілюстраторів разом з трьома росіянами

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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19 січня 2023

Українська ілюстраторка Юлія Тверітіна увійшла до списку з 80 художників, роботи яких відібрали до участі у 57-й Illustrators Exhibition на Болонському книжковому ярмарку. Крім неї у списку також троє російських ілюстраторів, а одна з них – з роботою про український Ізюм.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ярмарку.

Усього на участь у цьогорічній виставці ілюстраторів свої роботи надіслали 4345 художників із 91 країни.

Ілюстраторка Юлія Тверітіна є магістеркою Національної академії мистецтв. Викладає ілюстрацію в Університеті Суджоу (Китай). Є володаркою нагороди The Best Book Design Award 2018 за книгу "Сила дівчат".

Останнім часом Тверітіна веде щоденник української війни з власних ілюстрацій. На виставку її роботи подав клуб ілюстраторів Pictoric.

"Взагалі подали мене, я б сказала примусово (дуже їм за це вдячна) […]. Це взагалі, здається, я перший раз, кудись подаюсь на щось ілюстраторське. А картинки саме зі щоденника – бо цей темний рік я ними прожила, якось навіть не було інших варіантів. Якщо чесно, не очікувала, що попаду в список", – розповіла Тверітіна виданню Читомо.

Робота Юлії Тверітіної

Крім українки, до участі у 57-й Illustrators Exhibition відібрали також трьох російських ілюстраторів – Ксенію Аврамову, Поліну Плавінську та Єкатеріна Захарова, яка подана від Великобританії. Робота Захарової підписана в її Instagram: "У місті Ізюм багато років тому...", тож українці продовжують залишати коментарі у Twitter щодо недоречності участі росіян у виставці, а з такою роботою – і поготів.

"Ви вважаєте нормальним, що російська ілюстраторка пише про українське місто Ізюм, де росіяни вбивали українців? Де росіяни вбили українського дитячого автора?", - пише користувачка @yumico_lumikko.

Також коментатори скаржаться, що блокують їхні пости з розповіддю про вбитого росіянами саме в Ізюмі дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Раніше, після оголошення коротких списків претендентів на участь у виставці ілюстраторів, де фігурувало 25 авторів з Росії, українська спільнота вибухнула критикою на адресу організаторів.

У відповідь вони заявили, що мають єдину мету – "розвитку дитячої ілюстрації та літератури, а також надання простору для діалогу та обміну досвідом".

Болонська виставка ілюстраторів вперше відбулася у 1967 році, і відтоді проводиться щороку. Вона проходить у рамках Ярмарку дитячої книжки у Болоньї (Італія). Цьогоріч ярмарок стане ювілейним, 60-тим.

Роботи фіналістів Illustrators Exhibition демонструватимуть на виставках в усьому світі протягом двох років після ярмарку, а також видадуть окремим каталогом The 2023 Illustrators Annual.

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