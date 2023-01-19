Українку відібрали на всесвітню виставку ілюстраторів разом з трьома росіянами

Українська ілюстраторка Юлія Тверітіна увійшла до списку з 80 художників, роботи яких відібрали до участі у 57-й Illustrators Exhibition на Болонському книжковому ярмарку. Крім неї у списку також троє російських ілюстраторів, а одна з них – з роботою про український Ізюм.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ярмарку.

Усього на участь у цьогорічній виставці ілюстраторів свої роботи надіслали 4345 художників із 91 країни.

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Ілюстраторка Юлія Тверітіна є магістеркою Національної академії мистецтв. Викладає ілюстрацію в Університеті Суджоу (Китай). Є володаркою нагороди The Best Book Design Award 2018 за книгу "Сила дівчат".

Останнім часом Тверітіна веде щоденник української війни з власних ілюстрацій. На виставку її роботи подав клуб ілюстраторів Pictoric.

"Взагалі подали мене, я б сказала примусово (дуже їм за це вдячна) […]. Це взагалі, здається, я перший раз, кудись подаюсь на щось ілюстраторське. А картинки саме зі щоденника – бо цей темний рік я ними прожила, якось навіть не було інших варіантів. Якщо чесно, не очікувала, що попаду в список", – розповіла Тверітіна виданню Читомо.

Робота Юлії Тверітіної

Крім українки, до участі у 57-й Illustrators Exhibition відібрали також трьох російських ілюстраторів – Ксенію Аврамову, Поліну Плавінську та Єкатеріна Захарова, яка подана від Великобританії. Робота Захарової підписана в її Instagram: "У місті Ізюм багато років тому...", тож українці продовжують залишати коментарі у Twitter щодо недоречності участі росіян у виставці, а з такою роботою – і поготів.

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So this is one of the winners of @BoChildrensBook She is a UK based illustrator. She has won with the illustration about #Izum the town that was destroyed by the russian army, people were murdered, raped. A Ukrainian children's writer was tortured and killed there this spring 1/1 pic.twitter.com/VK5137fv48 — vitainmyhead (@Vitainmyhead) January 18, 2023

"Ви вважаєте нормальним, що російська ілюстраторка пише про українське місто Ізюм, де росіяни вбивали українців? Де росіяни вбили українського дитячого автора?", - пише користувачка @yumico_lumikko.

You think it’s ok that russian illustrator writes about Ukrainian city Izyum where russians killing Ukrainians? Where Russians killed Ukrainian child author? Why you didn’t invite Ukrainian for this? It’s like ask slave trader to write about happy days of slavery. — Володарка гречки🇺🇦 (@yumico_lumikko) January 18, 2023

Також коментатори скаржаться, що блокують їхні пости з розповіддю про вбитого росіянами саме в Ізюмі дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Why do you block Ukrainians who want to share a story about Ukrainian artist?



Is it somehow offensive?

Or it is because we are Ukrainians? pic.twitter.com/Scr3wbJH8b — 🦆Тєло прожгло діван (@lama_redpajama) January 17, 2023

Раніше, після оголошення коротких списків претендентів на участь у виставці ілюстраторів, де фігурувало 25 авторів з Росії, українська спільнота вибухнула критикою на адресу організаторів.

У відповідь вони заявили, що мають єдину мету – "розвитку дитячої ілюстрації та літератури, а також надання простору для діалогу та обміну досвідом".

Болонська виставка ілюстраторів вперше відбулася у 1967 році, і відтоді проводиться щороку. Вона проходить у рамках Ярмарку дитячої книжки у Болоньї (Італія). Цьогоріч ярмарок стане ювілейним, 60-тим.

Роботи фіналістів Illustrators Exhibition демонструватимуть на виставках в усьому світі протягом двох років після ярмарку, а також видадуть окремим каталогом The 2023 Illustrators Annual.