Зображення, створене за допомогою ШІ, виграло престижний фотоконкурс

Берлінський митець Борис Ельдаґсен став одним з переможців цьогорічного Sony World Photography Awards, подавши на конкурс роботу, створену за допомогою штучного інтелекту. Його перемога викликала суперечки, тож Ельдаґсен відмовився від призу.

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Німець подав на фотоконкурс, який щорічно проводить World Photography Organization, зображення під назвою The Electrician. Знімок зображує двох жінок, нібито знятих в епоху перших днів винаходу технології фотографії. Він був представлений у категорії "Творчість", повідомляє PetaPixel.

Ця робота є частиною серії під назвою Pseudomnesia: Fake Memories ("Псевдомнезія: Фейкові спогади"), над якою Ельдаґсен працює з 2022 року.

Знімок зображує двох жінок, нібито знятих в епоху винаходу фотографії. Фото: Boris Eldagsen

"Pseudomnesia - це латинський термін, що означає псевдопам'ять, несправжню пам'ять, наприклад, неправдивий спогад про події, які ніколи не відбувалися", – пише митець на сторінці цього проєкту і додає, що створив зображення за допомогою генераторів зображень з технологією штучного інтелекту (AI).

"Використовуючи візуальну мову 1940-х років, Борис Ельдаґсен створює свої зображення як фальшиві спогади про минуле, якого ніколи не існувало, яке ніхто не фотографував", – йдеться на сайті.

Зрештою судді відібрали роботу Ельдаґсена до шортліста, а потім і назвали переможцем у своїй категорії. Про це було оголошено 14 березня.

"Я дуже радий, що переміг у творчій категорії Sony World Photography Awards 2023 / Open Competition / Single Image. Я фотографую з 1989 року, а з 2000 року займаюся фотомедіа-мистецтвом. Після двох десятиліть фотографування мій мистецький фокус змістився на дослідження творчих можливостей генераторів штучного інтелекту", – відреагував він на свою перемогу.

Борис Ельдаґсен на виставці переможців Sony World Photography Awards

І хоча Ельдаґсен заявляє, що називає свої роботи "зображеннями", а не "фотографіями", бо вони створені синтетично, колеги-фотографи відреагували на його перемогу дискусіями. Дехто з них нарікав, що робота, створена без камери та світла, змогла отримати головну фотопремію, випередивши світлини справжніх фотографів.

Тож минулого тижня німецький митець на своєму сайті оприлюднив повідомлення про те, що відмовляється від нагороди та призу – фотоапарата Sony. У відкритому листі до організаторів конкурсу художник пояснив, що все це було експериментом і спробою прискорити розмову про цю тему.

"Дякую вам за те, що ви обрали моє зображення і зробили це історичним моментом, адже це перше зображення, створене штучним інтелектом, яке перемогло в престижному міжнародному конкурсі фотографії. Скільки з вас знали або підозрювали, що це зображення було створено штучним інтелектом?", – написав Ельдаґсен у відкритому листі до організаторів конкурсу.

Також він додав: "Зображення, створені штучним інтелектом, і фотографія не повинні конкурувати між собою в подібному конкурсі. Їхня суть різна. Штучний інтелект - це не фотографія. Тому я не прийму нагороду".

Згадки про роботу Ельдаґсена зникли з веб-сайту конкурсу. Скріншот

Ельдаґсен зазначив, що цей інцидент показав, що світ мистецтва виявився погано підготовленим до швидкого розвитку технологій створення зображень за допомогою штучного інтелекту, які вибухнули цьогоріч завдяки таким проектам як Midjourney і DALL-E.

"Я подав заявку як нахабна мавпа, щоб з'ясувати, чи готові конкурси до участі в них зображень зі штучним інтелектом. Вони не готові. Ми, світ фотографії, потребуємо відкритої дискусії. Дискусія про те, що ми хочемо вважати фотографією, а що ні", – констатував він.

У свою чергу World Photography Organization не робила жодної публічної заяви про відмову одного з переможців від нагороди. Однак всі згадки про роботу Ельдаґсена зникли з веб-сайту конкурсу.

Раніше до шорт-ліста конкурсу Sony World Photography Awards 2023 потрапила серія знімків українського фотографа Саші Маслова із зруйнованих російськими окупантами населених пунктів Київщини. Втім перемогу ці роботи йому не принесли.