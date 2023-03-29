Український фотограф Євген Малолєтка став переможцем World Press Photo

Український фотожурналіст Євген Малолєтка став одним із лауреатів премії World Press Photo 2023. Його відзначили за серію знімків з обложеного росіянами Маріуполя.

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Міжнародний фотоконкурс оголосив регіональних лауреатів й опублікував їхні роботи на офіційному сайті конкурсу.

24 переможці були відібрані незалежним журі з понад 60 тисяч робіт від 3 752 фотографів із 127 країн світу.

Малолєтка потрапив до числа переможців у категорії Європа. Разом з ним лауреатами стали ще чотири фотографи, два з них – з фотографіями з війни в Україні.

Українця відзначили за серію знімків під назвою The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя"). На них фотограф зафіксував наслідки російського авіаудару по маріупольському пологовому будинку 9 березня 2022 року, масові поховання, моменти влучань російських снарядів та їх жертв.

Фото: Evgeniy Maloletka

Фото: Evgeniy Maloletka

Фото: Evgeniy Maloletka

"Ця історія зображує реальність російських атак на Маріуполь, не вдаючись до трагізму та інших візуальних можливостей. Серія сповнена рідкісних та історичних зображень з різних ракурсів та точки зйомки, які бездоганно передають ціну, яку цивільні платять за війну. Кожне зображення справило на журі особливе враження. Вони були вражені тим, як український фотограф ризикував своїм життям, щоб отримати доступ до візуальних зображень російських бойовиків і зробити ці зображення доступними для світу. Ця історія постане як колекція вражаючих іконічних зображень війни, що досі триває", – так пояснило журі перемогу робіт Малолєтки.

Фото: Evgeniy Maloletka

Фото: Evgeniy Maloletka

Фото: Evgeniy Maloletka

Також у цій категорії відзначили фотографа Алкіса Константінідіса за роботу "Яна та Віктор". Її автор зняв після російського обстрілу Харкова. На ній жінка плаче над тілом вбитого батька.

Фото: Alkis Konstantinidis

Крім того, журі відзначило серію знімків "Воєнні рани" фотографа Еміліо Моренатті. На них автор зображує людей, які зазнали ампутацій внаслідок російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Фото: Emilio Morenatti

Фотоконкурс World Press Photo є безкоштовним і відкритим для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики та/або документальної фотографії. Щороку він відзначає найкращі журналістські та документальні фотографії, створені за останній рік.

У грудні 2022 року Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ він документував події у Казахстані, але у січні повернувся додому через зростання загрози великої війни. Спершу він базувався у Харкові, а далі у складі команди Associated Press з Мстиславом Черновим і Василисою Степаненко виїхав до Маріуполя. Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів. Після Маріуполя Малолєтка продовжив працювати у гарячих точках: Харкові, Ізюмі, Херсоні.

У жовтні роботи Чернова і Малолєтки з Маріуполя відзначили премією на французькому конкурсі. А у травні вони стали лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе.