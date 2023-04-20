Помер український скульптор Володимир Мельниченко

Український художник, скульптор, архітектор Володимир Мельниченко помер у віці 91 року.

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Про це у Facebook повідомила спільнота, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельниченка та Ади Рибачук.

"Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельниченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре!" – йдеться в повідомленні.

Про місце і час прощання з Мельниченком буде повідомлено пізніше.

Володимир Мельниченко – художник, скульптор, архітектор, заслужений художник України, член Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", почесний член Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США).

Мельниченко позує для роботи "Закохані". Фото: АРВМ

Народився 25 січня 1932 року в Києві. У 1950 році закінчив Київську художню школу імені Шевченка, а наступного року вступив до Київського державного художнього інституту, де навчався в майстернях Шаронова, Іржаковського, Яблонської, Трохименка.

Робота Мельниченка. Фото: the-village.com.ua

Мельниченко творив у архітектурі, скульптурі, малярстві, графіці, фотографії та монументальному мистецтві: мозаїці, кераміці, дизайні, пластичному моделюванні. Працював у творчому тандемі з дружиною, мисткинею Адою Рибачук. Усі свої спільні роботи вони підписували абревіатурою АРВМ.

Володимир Мельниченко з дружиною 7 років прожили в Арктиці

Серед найвідоміших творів Рибачук і Мельниченка: серія панно в інтер'єрі київського палацу дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі столиці, Київський крематорій, меморіальний комплекс "Биківнянські могили" та "Парк Пам'яті" на Байковому цвинтарі.

Мозаїка Рибачук та Мельниченка у Київському палаці дітей та юнацтва. Фото: АРВМ

До проекту Парку пам'яті архітектора Авраама Мілецького, в комплекс якого мав входити крематорій, зали прощання та панахид, Мельниченко з дружиною приєдналися в 1968 році. Тоді з передбаченої початковим проектом простої за формою прямокутної будівлі на схилі Байкового кладовища митці створили архітектурне рішення з двох округлих зал прощання на подіумі, під яким знаходиться сам крематорій. Мельниченко та Рибачук називали будівлю Київського крематорію "Світлобетоном" і "Храмом Неба".

Київський крематорій. Фото: Wikipedia

Одночасно зі спорудженням крематорію велося будівництво грандіозного барельєфу Стіна Пам'яті. Він мав поєднувати кілька композицій: приміром, "Людина, що тримає в долоні вогонь", "Планета", "Жінка, що тримає в долоні зелений паросток", "Зберегти вогонь", "Дощ", "Ікар", "Людина і вогонь", "Людина, що тримає в долонях колос", "Творчість".

"Всі знання, всі наші переконання втілилися, вся творчість втілилася у цей об'єкт, який ми вважаємо головною роботою свого життя, незважаючи на те нещастя, яке його спіткало. Його і нас", – розповідала Рибачук у фільмі "Стіна".

Стіна Пам'яті. Зображення: Фонд збереження культурної спадщини АРВМ

Незважаючи на повну готовність барельєфу, у 1981-1982 роках радянська влада доручила припинити будівництво стіни та забетонувати її. Рибачук та Мельниченко розповідали, що одним з головних ідеологів знищення Стіни Пам'яті був їх співавтор – архітектор Авраам Мілецький. Спеціально для знищення барельєфу була створена 11-а майстерня "Київпроекту" – її розформували після знищення Стіни у травні 1982 року.

Забетонований барельєф. Фото: the-village.com.ua

Кілька років тому почалися роботи з реставрації Стіни Пам'яті. У травні 2018 року в рамках фестивалю Kyiv Art Week відновили невелику частину площею близько 6 кв метрів. На фрагменті під назвою "Оборона Батьківщини" зображена фігура жінки, яка оголошує про війну. Роботи з відновлення Стіни тривають і в 2021 була відкрита ще одна частина.

У 2019 році про Мельниченка, Рибачук та їхній Парк пам’яті на Байковому цвинтарі вийшла документальна стрічка "Шелест кроків". Сьогодні її можна переглянути онлайн.