Помер український скульптор Володимир Мельниченко

Український художник, скульптор, архітектор Володимир Мельниченко помер у віці 91 року.

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Про це у Facebook повідомила спільнота, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельниченка та Ади Рибачук.

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"Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельниченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре!" – йдеться в повідомленні.

Про місце і час прощання з Мельниченком буде повідомлено пізніше.

Володимир Мельниченко – художник, скульптор, архітектор, заслужений художник України, член Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України", почесний член Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США).

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Мельниченко позує для роботи "Закохані". Фото: АРВМ

Народився 25 січня 1932 року в Києві. У 1950 році закінчив Київську художню школу імені Шевченка, а наступного року вступив до Київського державного художнього інституту, де навчався в майстернях Шаронова, Іржаковського, Яблонської, Трохименка.

Робота Мельниченка. Фото: the-village.com.ua

Мельниченко творив у архітектурі, скульптурі, малярстві, графіці, фотографії та монументальному мистецтві: мозаїці, кераміці, дизайні, пластичному моделюванні. Працював у творчому тандемі з дружиною, мисткинею Адою Рибачук. Усі свої спільні роботи вони підписували абревіатурою АРВМ.

Володимир Мельниченко з дружиною 7 років прожили в Арктиці

Серед найвідоміших творів Рибачук і Мельниченка: серія панно в інтер'єрі київського палацу дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі столиці, Київський крематорій, меморіальний комплекс "Биківнянські могили" та "Парк Пам'яті" на Байковому цвинтарі.

Мозаїка Рибачук та Мельниченка у Київському палаці дітей та юнацтва. Фото: АРВМ

До проекту Парку пам'яті архітектора Авраама Мілецького, в комплекс якого мав входити крематорій, зали прощання та панахид, Мельниченко з дружиною приєдналися в 1968 році. Тоді з передбаченої початковим проектом простої за формою прямокутної будівлі на схилі Байкового кладовища митці створили архітектурне рішення з двох округлих зал прощання на подіумі, під яким знаходиться сам крематорій. Мельниченко та Рибачук називали будівлю Київського крематорію "Світлобетоном" і "Храмом Неба".

Київський крематорій. Фото: Wikipedia

Одночасно зі спорудженням крематорію велося будівництво грандіозного барельєфу Стіна Пам'яті. Він мав поєднувати кілька композицій: приміром, "Людина, що тримає в долоні вогонь", "Планета", "Жінка, що тримає в долоні зелений паросток", "Зберегти вогонь", "Дощ", "Ікар", "Людина і вогонь", "Людина, що тримає в долонях колос", "Творчість".

"Всі знання, всі наші переконання втілилися, вся творчість втілилася у цей об'єкт, який ми вважаємо головною роботою свого життя, незважаючи на те нещастя, яке його спіткало. Його і нас", – розповідала Рибачук у фільмі "Стіна".

Стіна Пам'яті. Зображення: Фонд збереження культурної спадщини АРВМ

Незважаючи на повну готовність барельєфу, у 1981-1982 роках радянська влада доручила припинити будівництво стіни та забетонувати її. Рибачук та Мельниченко розповідали, що одним з головних ідеологів знищення Стіни Пам'яті був їх співавтор – архітектор Авраам Мілецький. Спеціально для знищення барельєфу була створена 11-а майстерня "Київпроекту" – її розформували після знищення Стіни у травні 1982 року.

Забетонований барельєф. Фото: the-village.com.ua

Кілька років тому почалися роботи з реставрації Стіни Пам'яті. У травні 2018 року в рамках фестивалю Kyiv Art Week відновили невелику частину площею близько 6 кв метрів. На фрагменті під назвою "Оборона Батьківщини" зображена фігура жінки, яка оголошує про війну. Роботи з відновлення Стіни тривають і в 2021 була відкрита ще одна частина.

У 2019 році про Мельниченка, Рибачук та їхній Парк пам’яті на Байковому цвинтарі вийшла документальна стрічка "Шелест кроків". Сьогодні її можна переглянути онлайн.