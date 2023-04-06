Помер один із перших українських галеристів сучасного мистецтва Віктор Хаматов

Пішов з життя директор центру сучасного мистецтва Soviart Віктор Хаматов.

Про втрату повідомила його сім'я, йдеться на сторінці Soviart.

Серце українського митця перестало битися на 66 році життя.

"Рідкісної душі людина, відданий сім'янин, першопрохідник і високий професіонал у своїй діяльності", – говорять колеги про Хаматова.

Фото з архіву Soviart

Віктор Хаматов закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Також навчався у вищій школі менеджменту університету Чикаго.

У 1987 році він заснував першу недержавну мистецьку інституцію в Україні – Центр сучасного мистецтва Soviart, де організовували масштабні міжнародні художні виставки. У 1995 році Віктор Хаматов став президентом Асоціації артгалерей України.

Галерист також створив перший приватний музей сучасного мистецтва та заснував видавництво періодичного журналу "Галерея".

"Понад 35 років Віктор Хаматов проводив великі українські та міжнародні мистецькі проєкти з європейськими арт-інституціями, фондами, посольствами та галерейну діяльність", – зазначають у Центрі Soviart.

Прощання з Віктором Хаматовим відбудеться 7 квітня о 12:00 у похоронному будинку "Пам'ять". Поховають митця на Північному цвинтарі.