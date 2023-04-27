Одеський кінофестиваль 2023 оголосив дати та місця проведення

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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27 квітня 2023

У четвер, 27 квітня, організатори Одеського міжнародного кінофестивалю відкрили прийом заявок у конкурсні програми 14-го ОМКФ. Також вони оголосили дати та місця проведення цьогорічного фестивалю.

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14-й Одеський кінофестиваль відбудеться 19-26 серпня 2023 року в двох містах – Одесі та Чернівцях.

У Чернівцях, у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, відбудуться покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи. В Одесі покажуть ретроспективну та спеціальні програми ОМКФ.

"Сьогоднішні реалії змушують оперативно реагувати на обставини, в яких ми опинились. Минулого року ОМКФ відбувся одразу на декількох міжнародних майданчиках. Втім, ми прагнемо повернути його додому – в Україну. Але з огляду на безпеку глядачів та гостей, цьогоріч ми вирішили провести частину 14-й ОМКФ в новій для нас локації – у Чернівцях. І ми дуже вдячні центру імені І. Миколайчука, який на час проведення фестивалю стане для нас домівкою", – зазначила генеральна директорка фестивалю Анна Мачух.

Фото: пресслужба ОМКФ

Цьогоріч відбиратимуть фільми у конкурсні програми незалежною відбірковою комісією, до складу якої увійшли програмний консультант ОМКФ Алік Шпилюк, програмний директор "Артхаус Трафік" Ілля Дядик, генеральний продюсер фестивалю Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський та член консультаційної Ради з програмних питань ОМКФ Ігор Сукманов. Приймання заявок до конкурсних програм відкрито з 28 квітня до 1 червня 2023 року.

Першим про те, що ОМКФ 2023 може пройти у Чернівцях, на початку квітня повідомив мер міста Роман Клічук. Він розповів, що крім другого кінофестивалю "Миколайчук OPEN", цього літа Чернівці приймуть ще один кіноогляд.

"Йде мова за одеський кінофестиваль, який був традиційно в них. Цього року, якщо нічого не зміниться, то фестиваль буде в Чернівцях. Він буде відбуватися у кіноцентрі імені І. Миколайчука", – розповів тоді Клічук.

Фото: Odesa International Film Festival / Facebook

13-й Одеський кінофестиваль через повномасштабне вторгнення проходив у рамках фестивалів у різних країнах Європи – у Чехії, Косово, Португалії. Національний конкурс провели в межах 38-го Варшавського міжнародного кінофестивалю. Там же, у Польщі, оголосили переможців національного конкурсу ОМКФ 2022.

У листопаді-грудні 2022-го ОМКФ вже випробував чернівецьку локацію. Тоді у центрі імені Івана Миколайчука влаштували серію показів європейських фільмів, які в різні роки були представлені в позаконкурсних програмах Одеського кінофестивалю.

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