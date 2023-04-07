Велике повернення. Каннський кінофестиваль відкриє історична драма "Фаворитка" з Джонні Деппом

Організатори Каннського кінофестивалю оголосили фільм-відкриття. Цьогоріч ним стане історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.

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Костюмована драма, знята режисеркою Майвенн ле Беско ("Полісс", "Мій король"), розповідає про бурхливі стосунки французького короля Людовика XV і його коханки, куртизанки Жанни Дюбаррі. Вона походила з робітничого класу, не мала дворянського походження, але король привів її у Версальський палац, що викликало придворний скандал.

Короля Людовика XV зіграв Джонні Депп, а сама Майвенн втілила на екрані Жанну Дюбаррі. Також у фільмі знялися П'єр Рішар, Луї Гаррель, Мельвіль Пупо, Паскаль Греггорі та інші.

Майвенн та Депп. Кадр з фільму "Фаворитка"

Зйомки стрічки проходили у Франції у 2022 році – у Версалі та інших замках Парижа.

Крім того, що Депп вперше розмовлятиме на великому екрані французькою мовою, ця роль і показ на відкритті одного з найпрестижніших кінофестивалів світу стане для актора великим поверненням після кількох років бойкоту в кіносвіті через скандальне розлучення з акторкою Ембер Херд. "Фаворитка" – перший повнометражний фільм актора більш ніж за три роки: востаннє фільм з ним виходив на початку 2020 року.

Через звинувачення Деппа у домашньому насильстві, про які публічно заявила Херд, кіностудії почали відмовлятися від співпраці з легендарним актором. Йому навіть довелося покинути франшизу "Фантастичні звірі і де їх шукати" – у третій частині Деппа замінили актором Мадсом Міккельсоном. Після того, як у травні 2022 року Депп виграв низку судів проти колишньої дружини та жовтих ЗМІ, він поступово почав повертатися до публічного життя.

Тоді ЗМІ повідомляли, що актор навіть може повернутися до однієї зі своїх найпопулярніших ролей – Джека Горобця у продовженні "Піратів Карибського моря". З цієї кінофраншизи його теж виключили у 2018 році. Однак пізніше сам Депп спростував інформацію про повернення, підтвердивши свої слова в суді проти Ембер Херд, що більше ніколи не працюватиме з Disney після того, як його через скандал вигнали з шостої частини "Піратів".

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року. Програму цьогорічного кіноогляду оголосять 13 квітня.

Наразі відомо, що в Каннах покажуть такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолить шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" стала переможцем Канн минулого року.