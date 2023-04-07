Голівудське кіно повертається в Росію. Українці влаштовують віртуальний протест

Українська професійна кіноспільнота закликала підтримати флешмоб та звернути увагу світу на неприпустимість повернення світових кінокомпаній на ринок країни-агресора Росії.

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Зокрема, в Мережі поширюють зображення з бокс-офісом фільму "Джон Уік 4" за перший тиждень прокату у РФ. Також на картинці зображується, скільки БТРів та дронів-камікадзе можна купити за гроші, які росіяни заробили від прокату стрічки за цей час.

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"Росія – це військова економіка. Дякуємо за те, що підтримуєте війну!" – йдеться в написі на зображенні.

Українців закликають підтримати флешмоб

Про те, що бойовик "Джон Уік 4" з Кіану Рівзом у головній ролі офіційно вийде в російський прокат, стало відомо у лютому цього року. Тоді повідомлялося, що компанія Lionsgate продала права на прокат стрічки російській "Атмосфера кино".

Фільм вийшов у кінотеатрах Росії 23 березня – а зараз росЗМІ рясніють заголовками про прокатні успіхи.

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Скріншот з російських ЗМІ

УП.Культура поговорила з кінопродюсером, засновником компанії Arthouse Traffic Денисом Івановим. Він також розмістив у своєму Facebook картинку про прокат фільму "Джон Уік 4" у Росії. "Вітання, Lionsgate!" – підписав він свій пост.

Іванов розповідає, що до 24 лютого 2022 року російський кіноринок був третім за величиною у світі. Тож коли з нього минулоріч пішли великі компанії – мейджори типу Disney, Warner Bros тощо, – менші затаїлися і вирішили не втрачати доходів.

"Lionsgate – це такий міні-мейджор. Вони випускали "Голодні ігри", "Джон Уік". І зараз почали працювати з Росією знову. Вони абсолютно свідомі того, що коли виходить фільм, то більша частина зборів залишається в країні. Тобто вони не йдуть Кіану Рівзу. Вони йдуть кінотеатрам, дистрибюторам, рекламникам. І з цього всього платяться податки", – каже він.

За словами продюсера, до співпраці з країною-агресором повернулися французькі, німецькі, британські, американські компанії – у цьому Іванов переконався на кіноринку фестивалю Берлінале. Причому, щоб обходити і імовірні санкції, і звинувачення в співпраці з агресором, використовують підставні фірми.

"Наприклад, в Deadline є матеріал, що Lionsgate продали ["Джона Уіка"] не в Росію, а якійсь мальтійській компанії. А це є "прокладка" тих самих людей", – заявляє Іванов.

Він впевнений, що західні кінокомпанії точно знають, що продають своє кіно для показу в Росії. А російські дистриб'ютори показують його і на окупованих територіях: "Фільм "Операція "Фортуна" зі Стетхемом виходив у тому числі в Криму. Я впевнений, що "Джон Уік" теж іде в окупованому Криму. Тобто "Джон Уік" заробляє гроші на окупованих територіях".

Покази "Джона Уіка" в одному з кінотеатрів окупованого Севастополя

"Просто цікаво, що про це думають реальні актори, які намагаються бути моральними авторитетами", – розмірковує Іванов.

Щоб боротися з такою ситуацією, каже, треба інформувати західні суспільства. "Щоб цей тренд не став бізнес as usual, щоб ми не повернулися в цю колію, треба інформувати, звертатися на рівні офіційних органів. Треба в тому числі спілкуватися із західним кінобізнесом для того, щоб припинити це. З французьким, з британським, з американським. Бо виходить, що платники податків цих країн витрачають кошти на купівлю зброї для України, а бізнес допомагає Росії переозброюватися", – пояснює керівник Arthouse Traffic.

За його словами, ідея флешмобу дуже проста – показати, що податки, зароблені від прокату кіно, російська економіка військового часу витратить на зброю. "Наприклад, на п'ять "шахедів" і два БТРи", – додає Іванов і попереджає: "Зараз вони "пробують воду": "проканає" чи "не проканає". Якщо "проканає", будуть випускати фільми кожного тижня".

Щоб приєднатися до флешмобу, треба опублікувати картинку в своїх соцмережах з посиланням на сторінки компанії (Twitter, Instagram, Facebook) і фільму (Twitter, Instagram, Facebook) або залишити свій коментар під їхніми постами.

МКІП проти "Джона Уіка"

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України засудило рішення американської студії Lionsgate Motion Picture випустити фільм "Джон Уік 4" в офіційний прокат у країні-агресорі РФ.

У МКІП нагадали, що рік тому у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну найбільші світові кінокомпанії Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount, Lionsgate скасували всі свої прем'єри у РФ. "Проте тиждень тому, незважаючи на збройний конфлікт і загальний світовий бойкот, стрічка "Джон Уік 4" з Кіану Рівзом у головній ролі подолала "культурну завісу" і офіційно з'явилася в російських кінотеатрах", – йшлося в повідомленні.

"Lionsgate і всі, хто планує повторити подібне рішення в майбутньому до того, як Росія припинить варварські вбивства мирних українців і понесе справедливу відповідальність за дії в Україні, повинні усвідомити: всі виручені від офіційних прем'єр у Росії кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців", – підкреслили тоді в міністерстві.