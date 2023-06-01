Монету з Криму, яку радянська влада забрала до Ермітажу, продали за рекордну ціну

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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1 червня 2023

На аукціоні Numismatica Ars Classica у Цюриху за рекордну ціну продали монету з Пантікапею –  грецької колонії, що розташовувалася на місці сучасної Керчі на східному узбережжі Криму. Рідкісну монету із зображенням сатира радянська влада забрала до колекції Ермітажу, але згодом продала.

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Монету продали анонімному покупцю за понад 4,8 млн фунтів стерлінгів. Ця сума встановила новий рекорд для античних монет, проданих на аукціонах, повідомляє The Art Newspaper.

На аверсі монети, яку викарбували у 4 столітті до нашої ери, зображено голову сатира, а на реверсі – грифона зі списом у пащі. Монетники стверджують, що зображення сатира у три четверті робить монету особливою. Також вважається, що вона існує всього у трьох екземплярах, і інші два купити неможливо, бо вони перебувають в музейних колекціях.

Античне місто Пантікапей було частиною Боспорського царства. Зображення сатира на монеті може бути відсиланням до царя династії Спартокідів Сатира I, який правив греко-скіфською державою з 432 до н.е. по 389 рік до н.е. Грифон символізує міфічних охоронців золотих родовищ у горах Скіфії.

Монета існує всього у трьох екземплярах. Фото: Numismatica Ars Classica

Радянська влада вивезла монету з Криму до державного музею Ермітаж. У його колекції вона перебувала до початку 1930-х років, коли музей розпродав багато своїх експонатів, щоб зібрати гроші для радянського уряду.

Тоді ж, приміром, Ермітаж продав такі картини, як "Мадонна Альба" Рафаеля (1511) та "Благовіщення" Яна ван Ейка (1434-36), які згодом стали основою колекції Національної галереї мистецтв у Вашингтоні.

Після завершення аукціону монета з Криму встановила новий рекорд як найдорожча антична монета. У той же час найдорожчою монетою усіх часів є 20 доларів із золота, відчеканені 1933 року. У 2021 році її продали на аукціоні Sotheby's за 18,9 млн доларів.

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