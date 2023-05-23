Росіяни вивезли з музею Херсонес Таврійський золото Візантії

У тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський.

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Про це повідомило представництво президента України в Криму.

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"Окупанти розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів", – йдеться в повідомленні.

У представництві президента також додали, що на території цього музею росіяни продовжують незаконні археологічні розкопки.

Херсонес Таврійський – античне і візантійське місто-держава в південно-західній частині Криму. У 1892 році на місці руїн городища був відкритий Національний заповідник.

23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі Херсонес Таврійський і його хора був включений до світової спадщини ЮНЕСКО.

Музей Херсонес Таврійський. Фото: The Institute of Classical Archaeology

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Після окупації Криму Росією у 2014 році виникли побоювання щодо збереження спадщини музею. У 2015 році з'явилися повідомлення про те, що російська армія залила бетоном ділянку давньої садиби на мисі Херсонес. У 2021-му окупаційна влада заявила, що хоче масштабувати комплекс Новий Херсонес, однак його піддали критиці через передбачуване проектом використання екскаваторів та заливку бетоном у буферній зоні.

Про те, що російські окупанти підготували колекції Херсонеса Таврійського до вивезення за межі півострова розповідала старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко у грудні 2022 року.

Вона повідомляла, що окупанти близько року тому видали "наказ" про підготовку до евакуації колекцій чотирьох музеїв Севастополя: Національного заповідника Херсонес Таврійський, Севастопольського художнього музею ім. Крошицького, об’єднаного музею панорами і діорами, музею військово-морського флоту.