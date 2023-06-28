Під час ракетного удару по Краматорську поранення дістав письменник з Колумбії

Під час російського ракетного удару по центру Краматорська у вівторок, 27 червня, отримали поранення троє громадян Колумбії – депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

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Про це повідомили ВВС Україна в організації Aquanta Ucraina, засновником якої є Серхіо Харамільйо.

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Також організація оприлюднила офіційну заяву про це на своїй сторінці у Facebook. У ній зазначається, що представники Aquanta Ucraina стали очевидцями ще одного воєнного злочину, скоєного Росією. "Атакувати громадські місця – це варварство", – зазначили в заяві.

Повідомляється, що під час удару Харамільйо, Абад і Гомес вечеряли у місцевій піцерії. Вони отримали легкі поранення.

Ектор Абад та Серхіо Харамільйо. Фото: Daniel Samper Ospina / Twitter

Інформацію про поранення трьох іноземців також підтвердив керівник Донецької області Павло Кириленко.

Зазначається, що колумбійців супроводжувала українська письменниця. Вона дістала поранення і перебуває у важкому стані.

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В організації PEN Ukraine попросили не поширювати дописи і новини про поранення письменниці з неперевіреними деталями. "Найближчим часом, коли буде згода родини, ми повідомимо всю інформацію", – додали там.

Кількома днями раніше депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес брали участь у дискусії про підтримку України в Латинській Америці на Книжковому Арсеналі. Після цього колумбійська делегація вирушила в поїздку на схід України.

Дискусія на Книжковому Арсеналі. Фото: Victoria Amelina / Facebook

Ектор Абад – один з провідних письменників Колумбії та Латинської Америки, засновник видавництва Angosta Editores. Його роман "Ми забуття, яке настане" (El Olvido que Seremos) у 2021 році вийшов в українському перекладі у видавництві "Компаc". У попередні роки відвідував Форум Видавців у Львові та Books Space у Дніпрі.

Росія завдала удару по Краматорську 27 червня. Фото: Офіс Генпрокурора

Росія завдала удару двома ракетами С-300 по Краматорську ввечері 27 червня. Окупанти влучили в кафе в центрі міста, біля якого перебувало багато людей. На даний момент відомо про дев'ятьох загиблих, серед яких троє дітей, та 60 поранених.