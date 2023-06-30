На обмілілій ділянці в Запоріжжі знайшли човен, якому може бути понад 1000 років

У запорізькому заповіднику "Хортиця" виявили дубовий довбаний човен, вік якого може сягати понад 1000 років.

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника Хортиця у Facebook.

Човен виявили працівники заповідника, коли досліджували ділянку берегової зони, яка обміліла після підриву Каховської ГЕС.

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"У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у річці Дніпро внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги", – написали в повідомленні.

У Запоріжжі знайшли історичний човен. Фото: Дмитро Смольєнко

Знахідка – довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба, довжиною майже 7 м – погано збереглась, зараз її досліджуватимуть та зберігатимуть у відповідних умовах.

"Човен був розмитий з піску та по частинах переміщений до реставраційного ангару. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрації, аби стати музейним експонатом", – написали в заповіднику.

Вік човна може бути понад 1000 років. Фото: Дмитро Смольєнко

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У заповіднику попередньо визначають вік довбаного човна від 300 до 500 років.

"Згідно стану збереженості деревини можна припустити, що вік човна може сягати 500 років. Але більш точне датування стане можливе після проведення радіовуглецевого аналізу", – зазначили в повідомленні.

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Вік знахідки може сягати понад 1000 років. Фото: Дмитро Смольєнко

Також у "Хортиці" зазначили, що такі човни були розповсюдженими в регіоні за Давньоруського періоду. Тож знахідка може бути навіть старшою – понад 1000 років.

"У минулому біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Можливо і нова знахідка з тіє ж епохи", – зазначили в повідомленні.

На корпусі човна є невідомі символи. Фото: Дмитро Смольєнко

На човні є окремі символи, але що вони означають – поки незрозуміло. Попри серйозні ушкодження човен сподіваються музеїфікувати.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Будемо сподіватися, що все буде добре та ми цю пам'ятку збережемо", – розповів учасник експедиції, під час якої було виявлено човен для "Укрінформу".

Знахідка потребує негайної консервації. Фото: Дмитро Смольєнко

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Дніпрі почав різко знижуватися рівень води. Так, на обмілілих ділянках почали знаходити цінні артефакти, які були під землею. Для виявлення таких пам'яток історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках, співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги.