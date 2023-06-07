Археолог назвав найбільші історичні втрати від підриву Каховської ГЕС

Археолог Денис Сікоза, який пережив окупацію Херсона й рятував від росіян історичні артефакти, розповів про найбільш цінні пам'ятки, які постраждали внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС.

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"Найбільш унікальна і найбільш постраждала пам'ятка знаходиться на лівому березі. Це Олешківська козацька січ. Це одна з двох січей, що збереглися на даний час. Її просто затопило. А затоплення негативно відіб'ються на стані археологічного матеріалу, який там є", – заявив Сікоза в розмові з УП.Культура.

Археолог додав, що Олешківська січ є археологічним об'єктом і ще потребує подальшого дослідження: "Там об'єкти від кераміки до металевих виробів, можливо залишки дерева. Ми ж не знаємо, що там є. Там були розкопки, була розкопана майстерня ковальська. Знайдені різноманітні речі зі скла, бронзи, заліза".

Олешківська січ. Фото: Wikipedia

За словами Сікози, знайдені на січі артефакти були передані до Херсонського археологічного музею, який у минулому році розграбували окупанти. Тож він припустив, що їх також могли вкрасти.

Серед найбільш постраждалих цінних культурних об'єктів археолог назвав також історичний центр міста Нова Каховка, що є прикладом унікального містобудівного проєкту, залишки одного з найбільших монастирів півдня – Корсунського (ХVII – початок XIX ст), Ягорлицьке поселення – одне з найперших поселень греків на території України, стоянки епохи бронзи у селі Кринки.

Сікоза зазначив, що під загрозою перебувають всі античні та варварські городища, що знаходилися нижче ГЕС: "Вони знаходяться на березі і їм можуть загрожувати ерозійні процеси. Вони не затоплені, але підмиваються. І скільки там вода буде стояти ми ще ж не знаємо".

Стіни Корсунського монастиря. Фото: Wikipedia

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало список музеїв та культурних пам'яток Херсонщини, що вже підтоплені або перебувають під загрозою підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За даними МКІП, станом на кінець доби 6 червня вже постраждали такі пам'ятки, як Комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951-1958 роках, Ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка, Забудова історичного центру міста Нова Каховка та ін.

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