"Найчарівніша Баттерфляй". В Італії відбудеться виставка, присвячена Соломії Крушельницькій

В Італії відбудеться виставка про легендарну українську оперну співачку Соломію Крушельницьку. Вона пройде в рамках одного з найбільших європейських оперних фестивалів – 69-го Фестивалю Пуччіні (Puccini Festival).

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Виставку "Гранд тур: Соломія. Україна – Італія" відкриють 28 липня, перед прем’єрою опери "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччіні – твору, який свого часу отримав визнання публіки саме завдяки виконанню українки Крушельницької.

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Модульна виставка розповість гостям фестивалю про життя і творчий шлях Соломії Крушельницької: походження, освіту, тріумфи на найкращих сценах світу, співпрацю із видатними композиторами. Дизайнером проєкту став український медіахудожник Сергій Петлюк.

Крушельницька в опері "Мадам Баттерфляй"

Крім того, відвідувачі зможуть почути автентичний спів української сопрано: на виставці будуть представлені понад столітні архівні записи арій з опер "Мадам Баттерфляй" та "Валькірія" Ріхарда Ваґнера.

Місто Торре дель Лаго не випадково обрали місцем для експозиції, присвяченої Крушельницькій. Саме тут мешкав сам Пуччіні, а українська співачка після одруження і завершення оперної кар'єри оселилася в сусідньому містечку Віареджо.

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Крушельницька на віллі Пуччіні в Торре дель Лаго. З колекції Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові

Композитора та співачку поєднувала дружба і тривала співпраця: саме Крушельницька була однією з найкращих інтерпретаторок музики Пуччіні й виконувала провідні партії у його операх "Манон Лєско", "Богема", "Тоска". Більше того, саме українка наважилася виконати провідну партію Чіо-Чіо-сан у "Мадам Баттерфляй" після нищівного провалу прем’єри у міланському театрі Ла Скала, повернувши Пуччіні прихильність публіки.

Крушельницька та диригент Кампаніні з учасниками повторної прем'єри опери "Мадам Баттерфляй"

Виставку в Італії мали показувати ще минулого року, у рік 150-річчя Крушельницької, однак не відклали через початок повномасштабної війни. "Виставка розроблена та присвячена 150-літньому ювілею Соломії Крушельницької і є знакова для нашого музею... Вона повертається у Європу та Світ для того, щоб нагадати про себе і свою славу!" – зазначив директор Музичного-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові Михайло Кобрин.

Виставку "Гранд тур: Соломія. Україна – Італія" можна буде подивитися впродовж місяця, до завершення фестивалю 26 серпня.