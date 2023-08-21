Легендарний режисер Роман Балаян знімає фільм про художника Олександра Животкова. ФОТО

Легендарний режисер Роман Балаян почав зйомки документального фільму-портрета про сучасного українського художника Олександра Животкова. Світова прем'єра стрічки запланована вже на початок 2024 року.

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Балаян та Животков зустрілися на виставці художника "Вівтар", що проходила в Українському домі в Києві та складалася з творів, створених автором у моменти найвищої емоційної напруги – у період з 2014 по 2022 рік. Режисер зізнається, що саме після перегляду творів вирішив зняти відеопортрет Животкова.

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"Життя завжди знайде дорогу, як дерево проб‘ється до сонця на будь-якій землі, навіть крізь асфальт! Бо це вічне, непереможне бажання жити вільними! Так само і мистецтво, якщо воно справжнє й талановите – як у виконанні Олександра Животкова, дерево якого проростає сакральним знаком в душі кожного з нас – має стати складовою формули нашої Перемоги!" – розповідає Балаян.

Роман Балаян, Олег Кохан, Олександр Запорожченко. Фото: Sota Cinema Group

У майбутньому фільмі будуть показані не лише роботи Олександра Животкова з дерева і каміння, а й цитуватимуться його слова щодо мистецтва і війни, яка триває. Крім того, в кадрі можна буде побачити ікони художника – більше схожі на меморіали пам’яті, ніж на образи для молитви.

Зйомки фільму "Вівтар". Фото: Sota Cinema Group

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Оператором-постановником документального фільму "Вівтар" є Олександр Запорожченко. Наразі команда вже представила перший тизер стрічки.

Світова прем’єра фільму про Животкова відбудеться на закордонному кінофестивалі на початку 2024 року. Після того стрічку зможе подивитися український глядач.

Зйомки фільму "Вівтар". Фото: Sota Cinema Group

Про Романа Балаяна

Роман Балаян – український кінорежисер, сценарист і кінопродюсер вірменського походження. Навчався на режисерському факультеті Єреванського театрального інституту, а в 1969 році закінчив факультет режисури Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого.

Свою кар'єру кінорежисера почав у 1970 році на Київській кіностудії. Його дебютною стрічкою стала музична комедія "Ефект Ромашкіна" (1973). Вже наступний фільм Балаяна "Бірюк" (1977) претендував на "Золотого ведмедя" на Берлінському кінофестивалі.

А знятий після нього "Польоти уві сні та наяву" (1982) майже одразу після виходу у радянський прокат став культовим. У грудні 2020 року Довженко-Центр організовував масштабну виставку за цим фільмом Балаяна, що досліджувала і надпопулярну кінострічку, і водночас епоху, в яку вона створювалася.

Балаян на зйомках "Польотів". Фото: day.kyiv.ua

Хоча Балаян зрежисував не дуже багато фільмів, більшість з них отримувала гарні відгуки критиків та глядацький інтерес. Серед них, крім "Польотів..", "Два місяці, три сонця", "Райські птахи", "Філер".

Влітку 2021 року режисер випустив свій перший фільм після майже 12-річної творчої перерви. Це була його перша українськомовна стрічка "Ми є Ми поруч". Головні ролі у ній зіграли Ахтем Сеітаблаєв та Катерина Молчанова.

Про Олександра Животкова

Олександр Животков – український художник, представник Нової хвилі в українському мистецтві. Народився в Києві у творчій родині, його батько і старший брат художники. Разом вони створили особливу "фамільну школу", характерні особливості якої монохромність та мінімалізм.

Навчався на факультеті сценографії Київського державного художнього інституту. Ще під час навчання почав займатися творчістю, працюючи в кутку у майстерні батька на Сирці. У кінці 1980-х долучився до спільноти художників на чолі з художником Тіберієм Сільваші та мистецтвознавцем Олександром Соловйовим, а згодом до групи "Живописний заповідник", яка досліджувала можливості живописної мови.

У 1992 році вперше демонструє свої картини за кордоном на виставці "Українське мистецтво" у Гельсінкі. На сьогоднішній день його роботи демонструвалися на 34 персональних виставках в Україні, Животков брав участь у 60 групових проєктах в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Великій Британії, Франції, Фінляндії, Німеччині, Австрії. Його картини знаходяться в музеях та приватних колекціях у різних країнах світу, а також продаються на світових аукціонах.

Олександр Животков на відкритті виставки "Вівтар". Фото: пресслужба Українського дому

Починаючи з 2003 року художник почав ускладнювати власну техніку та експериментувати з різними матеріалами: вводити в полотно додаткові матеріали на зразок тканини, паперу, сітки чи дерева. За якийсь час до них додаються картон, пісок, земля, сажа та каміння. А в кольорах його робіт почали переважати кольори, що утворювалися після змішання цих додаткових матеріалів з фарбою.

Фото: zhyvotkov.alexander / Instagram

Однією з найдорожчих картин Животкова стала "Робота № 1" із серії "Дороги" (2013). У листопаді 2013 року її продали на аукціоні Sotheby's за 22270 доларів. У 2015 році після низки продажів в аукціонному домі Phillips увійшов до п'ятірки найкращих українських художників за вартістю проданих картин. У 2019 році його роботу "Від Різдва Христового" (2016) передали в дар Ватикану.