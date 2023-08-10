Режисер фільму-пророцтва про українську перемогу знімає стрічку про українську корупцію

Український режисер Валентин Васянович ("Рівень чорного", "Атлантида", "Відблиск") почав роботу над новим фільмом. Його вихід заплановано на наступний рік.

Про це УП.Культура розповів кінопродюсер, співзасновник продакшену ForeFilms Володимир Яценко.

"Зараз ми працюємо над новим фільмом, тільки почали. Це буде дуже цікавий, і, на жаль, повчальний фільм про майбутнє України. Він називається "За перемогу", як тост. [За сюжетом] Україна перемогла у цій війні, але, на жаль, програла власне суспільство. Тому що ніхто не хоче змінюватися: ні влада, ні саме суспільство. Вони не готові змінюватися, не готові відмовитися від корупції, відмовитися від всього негативного, що зараз є частиною нашого життя. Тому Європа поступово відмовляється від нас, і ми стаємо таким болотом, в якому нічого не відбувається", – розказав Яценко.

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За словами продюсера, цей фільм невеселий, "але з дуже імовірним перебігом подій".

"Ми б дуже хотіли, щоб це було не так. І, можливо, цей фільм якусь кількість людей змусить задуматись, що варто змінити у власному житті, у суспільному житті. Зрозуміти, що так не можна далі, бо ми програємо", – підкреслив він.

Валентин Васянович та Володимир Яценко у Венеції. Фото: ForeFilms

Яценко розповів, що наразі проходить кастинг акторів та вже стартували "чорнові" зйомки за участі команди з восьми людей.

"Валік – унікальна людина, він знімає фільми два рази. Перший – знімає фільм майже повністю, з акторами, на невеличку камеру, але в реальних локаціях. В результаті ми отримуємо фільм. І лише, коли він впевниться після монтажу, що фільм склався так, як він хоче, то перезнімає його у нормальній якості, з великою знімальною групою і таке інше. Це дозволяє знімати не дуже дорого", – сказав продюсер стрічок Васяновича.

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Стрічка "За перемогу" Васяновича має вийти вже наступного року. "Є такі фільми, які потрібно або зараз знімати, або ніколи. Бо, мені здається, за два роки це вже буде не актуально", – переконаний Яценко.

Валентин Васянович на зйомках "Атлантиди"

Також він розповів про долю попереднього фільму Васяновича "Відблиск", прем'єра якого відбулася у 2021 році на Венеційському кінофестивалі. Тоді він став першою суто українською стрічкою, яка потрапила до основної програми цього кіноогляду. "Відблиск" був запланований до виходу в прокат у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення Росії так і не дійшов до великих екранів.

"Ця пандемія, а потім війна – і ми думали, що з цим робити. Скоріш за все, це буде ця осінь, або початок зими. Це не буде широкий прокат, швидше за все. Бо це такий фільм, який не має сенсу випускати у 200 кінотеатрах. Його буде дивитися не так багато людей, як ми би хотіли насправді. Хоча він дуже цікавий з точки зору того, що Валік, як завжди, передбачає те, що буде в майбутньому", – поділився Яценко.

Зокрема, фільм Васяновича "Атлантида", що вийшов у 2019-му, невдовзі після прокату почали називати пророчим. Він показував повністю знищений росіянами Донбас, який після перемоги у 2025-му отримує назад Україна.

"У нас є такий штатний жарт, що ми кажемо: "Валік, чому ти про 2025 рік сказав? Може, [варто було] якось раніше". А він каже: "Ну раніше ніяк, вибачте". Так і тут. Бо фільм "Відблиск" про людину, яка, як багато хто на початку великої війни в лютому, пішов добровольцем. І що з ними потім після повернення відбувається", – сказав продюсер, який теж навесні 2022 року приєднався до ЗСУ.

Кадр з фільму "Відблиск"

За словами Яценка, для прокату "Відблиску" використовуватимуть досвід іншого успішного запуску – стрічки "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча.

"Валік буде теж їздити, це будуть покази з обговоренням. І це не будуть всі глядачі світу, всі гроші світу, але це будуть люди, які дійсно хочуть на нього піти. Ми побачили, що покази за участі режисера або за участі режисера і акторів, вони значно краще працюють, ніж просто показ. Людям важливо зараз і поговорити після фільму, і обмінятися думками, і просто поговорити", – пояснив він.

Валентин Васянович – український режисер, сценарист та продюсер. Випускник Національного університету театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, має дипломом режисера документальних фільмів. Часто виступає не лише як режисер, але й оператор не лише у власних фільмах ("Рівень чорного", "Атлантида", "Відблиск"), але й знімав для інших режисерів – приміром, фільму Мирослава Слабошпицього "Плем'я".

Фільми Васяновича двічі висувалися від України на премію Оскар – це "Рівень чорного" (у 2017-му) та "Атлантида" (у 2019-му). Є лауреатом програми Горизонти та номінантом головної нагороди Золотий лев Венеційського кінофестивалю. За стрічку "Атлантида" був відзначений Шевченківською премією.