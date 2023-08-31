Суд повернув державі палац Терещенків на Житомирщині, що належав УПЦ МП

Господарський суд Житомирської області повернув у державну власність пам'ятку місцевого значення – будинок-садибу Терещенків у смт Червоному (Житомирська область). У 2000 році будівлю палацу та частину прилеглої території всупереч закону безкоштовно передали у користування, а згодом у приватну власність УПЦ (МП).

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"Міністерство культури та інформаційної політики України долучилося до розгляду справи в 2023 році та стало на захист пам’ятки місцевого значення будинку-садиби Терещенка в смт. Червоне Житомирської області", – повідомила пресслужба МКІП.

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У відомстві зазначили, що таким чином ще одну будівлю монастиря Української православної церкви (Московського патріархату) повернуто в державну власність.

Будівлю палацу у 2000-му безкоштовно передали УПЦ (МП). Фото: Суспільне Житомир

На засіданні 30 серпня суд задовольнив позов Бердичівської окружної прокуратури. В ньому просили визнати недійсною угоду між ВАТ "Червоненський цукровик" та Житомирським єпархіальним управлінням УПЦ від 2000 року про безкоштовну передачу маєтку Терещенка, скасувати свідоцтво про право приватної власності на будівлі Свято-Різдва Христового Червоненського монастиря, а також витребувати з володіння монастиря на користь держави нежитлову будівлю монастиря площею 2802,7 кв. м та дві господарські будівлі площею 1264,7 і 394,5 кв. м.

Фото: Demmarcos / Wikipedia

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У відповідача назвали рішення суду незаконним і повідомили, що оскаржуватимуть його.

У серпні 2022 року Бердичівська прокуратура почала процес повернення незаконно переданої церкві пам'ятки через суд. Оскаржуючи всі судові рішення про відмову, прокуратура дійшла до Верховного Суду. У грудні 2022 року він підтримав позицію Житомирської обласної прокуратури щодо незаконності передачі палацу Терещенків у власність УПЦ (МП).

Про палац Терещенків

Палац Грохольських-Терещенків був збудований у 1851 році графом Адольфом Норбертом Еразмом Грохольським, який на той час володів селом.

Фото: Сергій Криниця / Wikipedia

Після його смерті у 1863 році дружина продала Червоне разом з маєтком у неоготичному стилі Федору Терещенку. Пізніше, у 1909 році, на території маєтку син Федір розташував авіамайстерню "Авіаційний завод Терещенка", де проєктували і збирали літаки.

Палац знаходився у власності Терещенків до Жовтневого перевороту 1917 року. У 1928 році будівлю підпалили, пожежа пошкодила автентичні інтер'єри. Приблизно до кінця XX століття тут знаходилося професійно-технічне училище, а після проголошення незалежності – жіночий монастир Святого Різдва Христового.

Фото: SNCH / Wikipedia

Сьогодні палац перебуває у напівзруйнованому стані, хоча й офіційно перебуває під охороною як пам’ятка архітектури місцевого значення.