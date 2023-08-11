Суд зобов'язав Московський патріархат повернути майно Нижньої лаври – УПЦ (МП) готує апеляцію

У четвер, 10 серпня, Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) Української православної церкви (Московського патріархату) повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

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Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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"Мова йде про 79 об’єктів Нижньої лаври", – уточнили у МКІП.

За кілька годин УПЦ (МП) у своїх офіційних соцмережах опублікувала коментар їхнього адвоката, протоієрея Микити Чекмана щодо рішення Господарського суду. Він назвав ухвалу "беззаконням" та заявив, що її виносили з "кричущими порушеннями". Серед таких порушень, за словами Чекмана, те, що суд не залучив до розгляду самих монахів.

Тож в УПЦ (МП) заявили, що не погоджуються з судовим рішенням і планують оскаржити його в апеляційній інстанції.

"Ми з нетерпінням будемо чекати повний текст рішення, щоб подивитися, якими ж доводами керувалася суддя, приймаючи вказане рішення. І будемо подавати апеляційну скаргу", – заявив адвокат УПЦ (МП).

Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

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Також ввечері 10 серпня з'явилося повідомлення від адміністрації заповідника "Києво-Печерська лавра", яким вони анонсували закриття з 7:00 11 серпня доступу для відвідувачів до території Нижньої лаври.

Зранку 11 серпня заповідник тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври. При цьому заборона не стосується священників, ченців та працівників чоловічого монастиря. Також для богослужінь і відвідування будуть відкриті п'ять храмів на території Лаври: Храм Сергія Радонезького, Храм Агапіта Печерського, Храм Воскресіння Христового ("Афганська церква"), Храм Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою та Успенський собор.

11 серпня доступ до Нижньої лаври тимчасово обмежили. Фото: Фокус / Telegram

Що відбувається довкола Лаври?

1 січня 2023 року сплив термін дії договору від 17 червня 2016 року, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української православної церкви про надання Успенського собору та Трапезної церкви в почасове безоплатне користування УПЦ.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

А намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна. 5 червня вона завершила свою роботу і заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Напередодні стало відомо, що церква у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

13 червня Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо проведення богослужінь у Києво-Печерській лаврі.

6 липня комісія за допомогою поліції змогла опечатати три корпуси Нижньої лаври – 69, 70 та 71. У 69 корпусі правоохоронці натрапили на несподівану знахідку – портрети російського імператора Миколи II та імператриці Олександри.

Комісія планувала опечатати всі приміщення Лаври, крім тих, які необхідні монахам для проживання. Втім, кожного разу це супроводжувалося бойкотом та протестами вірян УПЦ МП.