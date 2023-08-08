В Україні створили базу творів мистецтва, якими володіють підсанкційні росіяни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило базу, яка допоможе відстежити порушення антиросійських санкцій в операціях на ринку предметів мистецтва.

Як повідомила пресслужба НАЗК, відслідкувати обіг продуктів мистецтва, які купують або продають підсанкційні росіяни, можна в розділі "Війна і Мистецтво" на порталі "Війна і Санкції".

Цей розділ містить базу об'єктів мистецтва, якими володіють росіяни під санкціями, або які були продані чи куплені ними з 2014 року. Ці предмети можуть використовуватися для відмивання коштів та обходження санкцій.

Реклама:

"Російські олігархи, незважаючи на накладені на них санкції, досі можуть легко приховувати та відмивати свої кошти через об'єкти мистецтва. Так, живопис, скульптури, художні ювелірні вироби – це саме те, що використовується як лазівка для обходу санкцій", – уточнили у НАЗК.

Загальна вартість ідентифікованих творів мистецтва – 1,35 млрд доларів. Фото: НАЗК

Наразі в базі міститься інформація про понад 300 предметів мистецтва. Серед власників – репер Тимур Юнусов (Тіматі), олігархи Дмитро Риболовлев, Роман Абрамович, Михайло Фрідман, Олег Дерипаска, модель та ексдружина Абрамовича Дар’я Жукова та інші особи, які знаходяться під санкціями через сприяння війні, розв'язаній РФ в Україні.

Серед творів мистецтва, які можна знайти в переліку, найдорожча картина світу – "Спаситель світу" ("Salvator Mundi") Леонардо да Вінчі. У 2013 році за 79 млн доларів її придбав російський олігарх Дмитро Риболовлев і виставив на продаж у 2017-му. Тоді картина да Вінчі встановила рекорд – її продали за 450,3 млн доларів.

Реклама:

Скріншот сайту

Також у володінні Риболовлева були інші картини зі списку найдорожчих картин світу – "Отахі" Поля Гогена (він продав її у 2017-му, втративши при продажу 70 млн доларів), "№ 6 (фіолетовий, зелений і червоний)" Марка Ротко.

Тут і картина "Ставок з лататтям" Клода Моне, придбана росіянином Андрієм Мельниченком за 80,5 млн доларів. І "Триптих" Френсіса Бекона та "Спляча соцпрацівниця" Люсьєна Фрейда, які купив Роман Абрамович за 86,3 і 33,6 млн доларів відповідно.

Ексдружина Абрамовича теж мала у володінні предмети мистецтва. Скріншот сайту

В агентстві зазначили, що збирають інформацію про твори мистецтва, пов'язані з росіянами, з відкритих джерел. І оскільки росіяни, що потрапили під санкції, намагаються приховати, що володіють такими активами, то дані можуть змінюватись та оновлюватись у процесі верифікації.

Наразі розділ "Війна і Мистецтво" перебуває в стадії наповнення та вдосконалення, незабаром у НАЗК обіцяють додати функції фільтрування за категоріями тощо. Також є можливість повідомити про мистецький об’єкт, який перебуває у власності росіян, заповнивши форму на порталі.