Міністерство культури та НАЗК займуться запобіганням торгівлі награбованим окупантами мистецтвом

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) разом з Міністерством культури та інформаційної політики (МКІП) займуться попередженням незаконною торгівлею викраденими російськими окупантами предметами мистецтва та старовини.

Створення відповідальної за це робочої групи під назвою Art Sanct Task Force, що можна перекласти як "Мистецька санкційна оперативна група", анонсували НАЗК та міністр Олександр Ткаченко у четвер, 2 лютого.

Крім виявлення награбованих під час війни в Україні мистецьких предметів та недопущення їх вільного обігу у світі, група займатиметься пошуком мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшої заморозки та конфіскації.

Робота в рамках групи вестиметься з українськими та світовими представниками арт-ринку, міжнародними експертами та Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Документ про створення робочої групи Art Sanct. Фото: nazk.gov.ua

Голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що планується створення спеціальної бази предметів мистецтва, викрадених з приватних і державних колекцій, з метою їх ідентифікації та повернення в Україну.

"Наразі ми проводимо роботу з ідентифікації всього, що було викрадено росіянами в Україні, та знаходимось в контакті з міжнародними і українськими правоохоронними органами та профільними організаціями, щоб запобігти міжнародному трафіку викрадених предметів мистецтва й притягнути росію до відповідальності", – повідомив Ткаченко.

Також цю базу об'єднають з даними про мистецькі активи підсанкційних росіян. "Що спростить доброчесним учасникам арт-ринку проведення "санкційних" перевірок та ускладнить для російських олігархів продаж таких активів", – пояснив Новіков.

За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 230 культурних об’єктів, багато з них пограбовані росіянами. За підрахунками МКІП, станом на 1 лютого 2023 року пошкоджено або зруйновано понад 1500 об‘єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури.

Майолікові скульптури Михайла Врубеля, викрадені з Херсонського музею. Фото: dovkola.media

У жовтні міністр культури Олександр Ткаченко заявляв, що росіяни розграбували майже 40 українських музеїв.