"Показуємо іноземцям Україну майбутнього": у Києві стартував англомовний театральний фестиваль Ukraine Fringe

У Києві розпочався англомовний театральний фестиваль Ukraine Fringe, який триватиме до 3 вересня. Учасниками стали 6 театральних колективів із країн Європи й Азії. Покажуть мистецькі проєкти різних жанрів із експериментальними елементами. Всі вистави відбуваються англійською мовою або з англійськими субтитрами.

УП.Життя поговорили з організатором фестивалю, керівником ProEnglish Theatre of Ukraine Алексом Боровенським про те, чому в повномасштабну війну важливо проводити Ukraine Fringe, про участь іноземних артистів та цікавинки програми наступних днів.

Фестиваль Ukraine Fringe відбувається в Києві вперше, він став оновленням англомовного театрального фестивалю PRO.ACT Fest, який проходив в Україні з 2018 до 2022.

Реклама:

"PRO.ACT Fest мав фокус на тому, аби знаходити колективи в Україні, які роблять англомовний театральний продукт, щоб Україна ставала більш англомовною. Зараз з повномасштабною війною фокус змінився: Ukraine Fringe – це ніби як наступний виток і переосмислення. Ідея в тому, щоби закордонні команди приїхали з Київ. Хочемо показати, що Київ – це не лише місто в час повномасштабної війни, що навіть за таких умов Україна може працювати, в Україні можна створювати мистецтво", – каже організатор.

Зауважує, що самий новий формат фестивалю несе важливий меседж, по-новому репрезентує Україну для міжнародних учасників.

"Фактично ми цим фестивалем показали, яка Україна буде після війни, яку ми виграємо. Показуємо іноземним учасникам глядача, який знає мови, надивлений, знає різні типи театру, а не лише класичний або навіть експериментальний український, який поїздив у Європу і в світ. Тобто, оцей фестиваль — це та Україна, яка буде частинкою Європи", – пояснює Алекс Боровенський. Читайте також: Фестиваль "Мельпомена Таврії" повертається до деокупованого Херсона

Хто приїхав на фестиваль у Київ

Учасниками стали трупи з країн, які вже активно підтримують Україну, та потенційних партнерів.

"Перше і найважливіше для нас була географія. Нам дуже хотілося охопити різні країни світу. Наразі у нас на сцені – стратегічні партнери України: дві команди зі США, одна з Великої Британії. У нас є колектив із Франції, тому що ми дуже хотіли розширитися на саме європейський континент. До нас приїжджає дві команди з Гонконгу – і це супер важливо, бо ми хотіли би, щоб Азія долучилася до мистецької підтримки України", – каже Алекс Боровенський.

Реклама:

На фестиваль приїхали команди з Гонконгу. Фото: Facebook фестивалю

Організатор каже, що зацікавленість фестивалем була велика – перемовини велись із десятками іноземних автистів. Частина з них не змогли взяти участь через проблеми з логістикою та з міркувань безпеки. Зрештою до Києва приїхали 6 іноземних колективів.

"Я називаю їх "шалені шестеро". Наш фестиваль має підзаголовок festival for the brave – для хоробрих. І це не лише про українців, а й учасників", – розповів організатор.

Що покажуть на фестивалі

У перший фестивальний день, 31 серпня, показали паралельно дві вистави на двох майданчиках. У Центрі Курбаса –моновиставу Роберта МакНамари "Reports to an Academy" за твором Франца Кафки, яку адаптував до сцени німецький режисер Ґабрієль Джакобі. У той же час у ProEnglish Theatre Hub відбулась українська прем’єра моновистави "Pussycat in the Memory of Darkness" за твором української драматургині Неди Нежданої, яку вже бачили закордонні глядачі. Зіграла виставу британська акторка Крістін Мілворд.

Паралельно, в рамках фестивалю, в Стокгольмі побачили англомовну виставу українських авторів Blooming за твором "Доця" Тамари Горіха Зерня.

У Києві покази триватимуть весь вікенд 1–3 вересня на трьох локаціях. Деякі з проєктів покажуть просто неба.

"У нас буде декілька вистав на відкритих майданчиках, на свіжому повітрі. Команда з Гонконгу гратиме просто неба на Подолі – покажуть виставу в стилі "Буто". Це японський фізичний театр, буде дуже багато руху", – розповідає організатор. Для поціновувачів експериментального європейського театру – радить L'Imposteur Жюлі Зено з Франції.

"Це гарний експеримент, гарна робота з тим, що може робити театр. У виставі використовується відео-проєкція, відео-мапінг, коли грає акторка – це одразу проєктується на екран. Вистава французькою мовою з англійськими субтитрами", – каже Алекс Боровенський.

Одна з учасниць фестивалю – давно працює з українською темою, занурена в наш контекст.

"Роботу Меделін Бонгард – дуже раджу подивитися. Це акторка й перформерка з Швейцарії. В неї є свій театр, який називається Dyki Dushi. Меделін працює з українською темою і підтримкою України з 2016 року, кілька разів їздила в Маріуполь. Зараз покаже "Будь моєю Маргаритою" – дуже потужна річ", – додає Боровенський.

Кожну виставу показуватимуть двічі.

Докладну програму фестивалю можна переглянути тут.