Фестиваль "Мельпомена Таврії" повертається до деокупованого Херсона

Легендарний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" повертається до рідного Херсона. Цьогоріч ювілейна програма відбуватиметься із 8 по 16 вересня, а відкриття буде проходити одночасно в 25 театрах.

Про це розповів президент фестивалю, керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Куліша Олександр Книга на пресконференції "XXV Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії": деталі проведення" .

Покази, зокрема, відбудуться в Одесі, Миколаєві, Львові, Києві, Херсоні і Новій Каховці (онлайн). Гасло цьогорічного фестивалю – #ми_вдома.

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У деокупованому Херсоні фестивальні заходи проведуть у безпечному укритті, про яке заздалегідь не повідомляють. Зараз театр грає там вистави, оскільки приміщення Херсонського театру не є безпечним в умовах постійних обстрілів регіону.

"Арт-хаб, в якому працює наш театр зараз, безпечний. Намагаємось не рекламувати вистави заздалегідь. Публікуємо час і місце проведення в групах, де є лише перевірені люди. Але не працювати просто не можемо – бачимо, наскільки це потрібно – військовим і мешканцям, які залишились в місті", – каже Олександр Книга.

Олександр Книга розповів про Мельпомену Таврії XXV. Фото: Facebook Мельпомена Таврії

Одним із фестивальних майданчиків у 2023 стане Театр Василька в Одесі, з яким підписали меморандум. Там, зокрема, покажуть і нову виставу Херсонського театру.

"Розуміємо, що в Херсоні не можемо прийняти 70 колективів, які залюбки приїхали би в мирний час. Тому вирішили, що бази будуть в Херсоні, Миколаєві, Одесі, Львові і Києві. Театр Василька виділив приміщення на кілька днів, під кілька наших проєктів, які будуть на фесті – це івано-франківська стендап-комедія "Про що мовчать чоловіки" з Олексієм Гнатковським (виконавець ролі Івана Довбуша у картині "Довбуш". – ред.), вистави Малого театру і прем’єра нашого театру "Позивний Горобчик" за п’єсою "Погані Дороги" Наталі Ворожбит", – розповів Олександр Книга.

Цьогоріч до участі у "Мельпомені Таврії" подали більше 80 заявок – до конкурсу взяли 68 театрів.

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Програма відрізняється від попередніх років – суттєво побільшало вистав за творами українських драматургів. На це звернула увагу програмна директорка фестивалю Анастасія Ларіна.

"На відкритті в один день буде два Жадана – вистави за п’єсою "Хлібне перемир’я і два "Украдених щастя" за Франком. На закритті фестивалю буде дві "Енеїди". Раніше не могли так робити, щоби в нашому театрі одночасно були однакові вистави, або в принципі в програмі фестивалю – намагались робити все різноманітне – а зараз беремо зріз українських театрів.

Багато цього року української драматургії – сучасної й класичної. Попри те, що йде війна – багато романтичних вистав, вистав з надією на майбутнє", – каже Анастасія Ларіна. Розповідає, що частиною фестивалю стане навіть тимчасово окупована Нова Каховка – виставу-учасницю вже записали і покажуть на Ютуб-каналі.

"Хочуть показати, що Нова Каховка – це Україна", – каже Анастасія Ларіна про місто, з якого вона родом.

Про фестиваль

"Мельпомена Таврії" – міжнародний театральний фестиваль, заснований у 1999, який відбувається щорічно у Херсоні. У 2022 він єдиний раз проходив за межами Херсону – через тимчасову окупацію міста. За 22 роки існування зіграно близько 450 вистав за участі понад 200 театрів.



Метою "Мельпомени Таврії" є популяризація мистецтва, обмін досвідом між творчими колективами, ознайомлення глядачів із найцікавішими виставами театрів із різних областей України та інших країн.



В рамках конкурсу, експертна рада відзначає кращих акторів, сценографію, музичне та режисерське оформлення. Переможців нагороджують дипломами. Окрім того, традиційними для "Мельпомени Таврії" є вулична хода, театральний капусник, гала-концерти, присвячені відкриттю і закриттю фестивалю, green zone та багато іншого.

"Мельпомена Таврії" у 2022

XXIV Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" проходив із 10 по 19 червня 2022. Гасло XXIV фестивалю: "Мельпомена – голос Херсонщини". Організатори анонсували проведення фестивалю в раніше заплановані дати задля підтримки херсонців, які перебували на той час в окупації, а також тих, які були змушені покинути свої домівки.



"Хотілось подати сигнал тим людям, які були в окупації. Що їхній український театр не здається – і театр це не будівля, а люди, які його наповнюють", – прокоментував президент фестивалю Олександр Книга.



Вперше за роки існування міжнародний театральний фестиваль змінив формат – у 2022 році театри-учасники не везли вистави до Херсона, а показували їх на своїх майданчиках. Вистави окремих театрів, які не змогли здійснити показ вживу (серед них – і сам Херсонський театр Куліша), були опубліковані на офіційному YouTube-каналі театру.



Кожен театр-учасник виділяв певну кількість квитків для тимчасово переміщених осіб, які перебували у їхньому місті. Артисти Херсонського театру Куліша, які покинули домівки, відвідували фестивальні вистави в якості спеціальних гостей.



Були задіяні театри з 11 країн світу: Україна, Португалія, Чехія, Польща, Туреччина, Грузія, Німеччина, Румунія, Франція та вперше – Японія і США, а також "Мельпомену Таврії" гостинно приймав французький фестиваль "Festival in Extremis"!