Букерівська премія 2023 оголосила короткий список номінантів

Букерівська премія, що є однією з головних літературних відзнак світу, оприлюднила короткий список книг, що претендують на нагороду у 2023 році. До нього увійшло шість видань.

Читайте УП.Культура у Telegram

Книги шістьох авторів журі відібрало із лонгліста з 13 творів. Лауреата цьогорічного Букера, який отримає 50 тис. фунтів стерлінгів, буде оголошено в Лондоні 26 листопада 2023 року.

Реклама:

Як повідомили організатори, жоден із шести авторів раніше не потрапляв до короткого списку премії. Цьогоріч у шортлісті – два дебюти з Британії та Канади, а також два ірландських і два американських автори.

"Незважаючи на те, що книги сповнені надії, гумору та людяності, вони стосуються багатьох найнагальніших проблем 2023 року: зміни клімату, імміграції, фінансових труднощів, переслідування меншин, політичного екстремізму та розмивання особистих свобод. Вони показують персонажів, які шукають миру та приналежності або оплакують втрачене кохання", – зазначає журі.

Короткий список номінантів на Букерівську премію 2023:

Study for Obedience ("Вивчення послуху"), Сара Бернштейн;

Сара Бернштейн – канадська письменниця та науковиця. Народилася в Монреалі, зараз живе в Шотландії, де викладає літературу та творче письмо. У 2015 році видала збірку прозових віршів Now Comes the Lightning. Книга Study for Obedience, що увійшла до короткого списку Букерівської премії 2023, є другим романом Бернштейн. У 2023 році літературне видання Granta назвало її однією з найкращих молодих письменниць Британії.

If I Survive You ("Якщо я переживу тебе"), Джонатан Ескоффері;

Джонатан Ескоффері – лауреат Премії Плімптона з художньої літератури 2020 року, стипендії Національного фонду мистецької літератури 2020 року та премії ASME 2020 року з художньої літератури. Зі своїм дебютним романом If I Survive Youц, який він писав майже 10 років, потрапив до шортліста Букера.

This Other Eden ("Цей інший рай"), Пол Гардінг;

Пол Гардінг – навчався в університеті Емгерст (Массачусетс), викладав письмо в Гарвардському університеті та університеті Айови. Його дебютний роман Tinkers, що вийшов у 2009 році, отримав Пулітцерівську премію та премію PEN. This Other Eden – третій роман Гардінга.

Prophet Song ("Пісня пророка"), Пол Лінч;

Пол Лінч – всесвітньо відомий ірландський прозаїк, автор п'яти романів. Його другий роман The Black Snow отримав французьку премію Prix Libr'à Nous як найкращий іноземний роман. Третій – Grace – у 2018-му був названий ірландським романом року. А вже п'ятий – претендує на Букера.

Реклама:

Western Lane ("Західний провулок"), Четна Мару;

Четна Мару – народилася в Кенії, нині живе в Лондоні. Перш ніж стати письменницею, працювала бухгалтером. Western Lane, який увійшов до короткого списку Букерівської премії 2023, це її перший роман.

The Bee Sting ("Укус бджоли"), Пол Мюррей.

Пол Мюррей народився в Дубліні. Написав свій перший роман – An Evening of Long Goodbyes – під час навчання на магістра творчого письма в Університеті Східної Англії. Роман The Bee Sting, відібраний до короткого списку Букера 2023, – четвертий для Мюррея.

Фото: thebookerprizes.com

Про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – це одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти". Спочатку її присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Однак починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – пізніше отримували Нобелівську премію з літератури.

У 2022 році лауреатом став шрі-ланкійський письменник Шехан Карунатілака з книжкою "Сім місяців Маалі Алмейди".