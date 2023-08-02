Букерівська премія оголосила довгий список номінантів 2023 року

Одна із основних літературних відзнак світу – Букерівська премія – оголосила довгий список книг, що претендують на нагороду у 2023 році.

Цьогоріч до лонгліста Букерівської премії увійшло 13 творів від авторів з чотирьох континентів. Їх відбирали серед 163 романів англійською.

Серед номінантів цього року чотири письменники-дебютанти – це Джонатан Ескоффері, Шан Г'юз, Вікторія Ллойд-Барлоу та Четна Мару. Троє письменників – Себастьян Баррі, Тан Тван Енг та Пол Мюррей – мають сім номінацій на Букерівську премію в попередні роки. Десять авторів вперше номіновані на Букера.

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Журі Букерівської премії 2023 очолила письменниця, двічі номінантка Букера, Есі Едуґян. "Усі 13 романів проливають нове світло на те, що означає існувати в наш час, і роблять це в оригінальний і захоплюючий спосіб", – зазначила вона.

Голова журі з книгами-номінантами. Фото: David Parry/Booker Prize Foundation

Довгий список Букерівської премії 2023:

A Spell of Good Things ("Заклинання добрих речей"), Айобамі Адебайо;

Old God’s Time ("Давні часи Господа"), Себастьян Баррі;

Study for Obedience ("Навчання слухняності"), Сара Бернштейн;

If I Survive You ("Якщо я переживу тебе"), Джонатан Ескоффері;

How to Build a Boat ("Як побудувати човен"), Елейн Фіні;

This Other Eden ("Цей інший рай"), Пол Гардінг;

Pearl ("Перлина"), Шан Гʼюз;

All the Little Bird-Hearts ("Усі маленькі пташині серця"), Вікторія Ллойд-Барлоу;

Prophet Song ("Пісня пророка"), Пол Лінч;

In Ascension ("У вознесенні"), Мартін Макіннес;

Western Lane ("Західний провулок"), Четна Мару;

The Bee Sting ("Укус бджоли"), Пол Мюррей;

The House of Doors ("Дім дверей"), Тан Тван Енг.

Фото: Booker Prize Foundation

Короткий список Букерівської премії 2023 із шести книг оголосять 21 вересня, а ім'я лауреата стане відоме 26 листопада. Переможець премії отримає 50 тис. фунтів стерлінгів.

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Про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – це одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році – премію тоді отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

Спочатку її присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Однак починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – пізніше отримували Нобелівську премію з літератури.

У 2022 році лауреатом став шрі-ланкійський письменник Шехан Карунатілака з книжкою "Сім місяців Маалі Алмейди".

У 2005 році в рамках нагороди було засновано Міжнародну Букерівську премію (Man Booker International Prize), на яку могли претендувати перекладені англійською твори світових письменників. Спочатку її вручали раз на два роки, а з 2015-го – щороку. Серед її лауреатів - Хан Канг з Південної Кореї, польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук, Гітанджалі Шрі з Індії та цьогорічний лауреат Георгі Господинов. У 2022-му в України вперше з'явився шанс отримати Міжнародного Букера – на премію претендував український письменик Андрій Курков з його романом "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Він увійшов до довгого списку номінантів разом зі ще 12 авторами.