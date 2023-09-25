Уряд Канади виділить кошти для добудови Музею Голодомору

Уряд Канади виділить кошти для добудови другої черги Музею Голодомору.

Про це повідомили в Музеї. У повідомленні написали, що домовленості про дофінансування будівництва Музею вдалося досягти під час поїздки Президента України Володимира Зеленського до Оттави.

"Окремо хочу подякувати уряду Канади за готовність виділити кошти на Музей Голодомору-геноциду, на добудову цього музею. Символічно, що саме Канада підтримає Україну у збереженні її історичної пам’яті", – цитує Музей слова Президента.

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Народний депутат України Ірина Констанкевич пояснила, що кошти, які будуть виділені на добудову музею, не можуть бути витрачені на військові потреби.

Музей Голодомору добудують за кошти, які виділить Канада. Фото: Facebook Музею



"Важливо розуміти кілька моментів щодо коштів: ціна питання введення в експлуатацію музею – 450 млн, а законсервувати будівництво – близько 300 млн. І йдеться про кошти міжнародної допомоги. Ми маємо зобов’язання перед нашими партнерами – ці кошти не можна витрачати на оборону. Маємо захищати і культуру, й історичну пам’ять, тому щира подяка тим урядам тих держав, які це розуміють і надають безпрецедентну підтримку!", – сказала народна депутатка.

Що передувало

Президент Зеленський 28 липня ветував законопроєкт про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору. Згодом він пояснив свою позицію, сказавши, що попри необхідність завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, це не є першочерговою справою, а наразі пріоритетним завданням є захист суверенітету та територіальної цілісності України.

В інтерв'ю УП.Життя директорка Музею Голодомору наголосила, що добудувати нове приміщення потрібно цьогоріч. Леся Гасиджак очолює музей Голодомору з липня 2022 року.

Більше і сучасніше приміщення Музею будують вже кілька років, починаючи з 2017 року. Але через пандемію та повномасштабне вторгнення його довелось призупиняти.

"У 2017 році було утворено організаційний комітет при Кабінеті міністрів України, були ухвалені постанови з питань підготовки будівництва другої черги музею. І, власне, розпочався весь процес: проектування, укріплення схилу. Тоді почалося будівництво другої черги єдиного цілісного меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. Коли ухвалили рішення добудувати другу чергу, архітектори зробили ескізний проект, на основі якого було прораховано загальну вартість будівництва. Ця цифра відома, вона публічна – це 1,6 млрд гривень. І оця сума, яка зараз прозвучала (йдеться про 573,9 млн грн. - УП.Культура), коли Верховна Рада проголосувала, це просто виділення решти коштів в межах згаданої суми, які поки що не були виділені. Це фінальна частина", – розповіла Леся Гасиджак.

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Будівництво другої черги фінансувалося частинами з державного бюджету у 2017, 2018, 2019, 2020-2022 роках.

Закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", що офіційно визнає Голодомор геноцидом прийняли у 2006, ним було передбачено спорудження меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору. У 2009 році було відкрито першу чергу великого меморіального комплексу у формі свічки, у якому зараз знаходиться основна експозиція.