Президент пояснив, чому ветував закон про виділення коштів на добудову музею Голодомору

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому відхилив закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва музею Голодомору.

Його обґрунтування додали до картки законопроєкту, йдеться на сайті Верховної Ради.

Попри необхідність завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, це не є першочерговою справою. Тому президент ветував законопроєкт 28 липня.

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Зеленський зазначив, що наразі пріоритетним завданням є захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото зі соцмереж президента

"Наразі першочерговим завданням та обов’язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії, насамперед потреб збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєння військовій та іншій техніці, продовольстві, речовому майні, інших матеріальних ресурсах", – наголосив він.

Президент додав, що резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків. Зокрема до витрат, які не були передбачені під час формування бюджету.

"Зважаючи на викладене вважаю, що зусилля усіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную закон відхилити", – завершив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах розгорівся скандал з виконувачкою обов’язків директора Музею Голодомору Лесею Гасиджак.

У соцмережах її почали принижувати за "невідповідний вигляд" для такої установи та зацькували через зовнішній вигляд. Гасиджак заявила, що подає до суду через це.

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Леся Гасиджак очолює музей Голодомору з липня 2022 року. В інтерв'ю для "УП.Культура" вона наголошувала про потребу добудови музею цьогоріч.

Музей будують вже кілька років. У 2017-му повертались до будівництва, але через пандемію та повномасштабне вторгнення його довелось призупинити.

"Міністр культури та інформаційної політики (Олександр Ткаченко подав у відставку ввечері 20 липня – УП.Культура) ще кілька місяців тому в інтерв'ю говорив про завершення будівництва в листопаді цього року. Але знову ж таки лиш зараз Верховна Рада проголосувала про виділення коштів, а це вже якийсь пішов час. Всі, хто розуміється на будівництві, розуміють, що є технологічні процеси, які ти не можеш пришвидшити", – пояснювала Леся Гасиджак.