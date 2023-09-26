Володар Пулітцеровської премії Мстислав Чернов звинувачує видавництво його книжки у шахрайстві

Український журналіст, режисер, володар Пулітцеровської премії Мстислав Чернов публічно звинуватив одне з українських видавництв у тому, що вони не виплачують йому роялті, а також не надають звітність про продаж його книжки, яку має отримувати автор.

Про це Мстислав Чернов написав у Facebook.

У дописі йдеться про київське видавництво "Саміт-книга", у якому 2021 вийшов роман Мстислава Чернова "Часи сновидінь". За словами автора, більше 2 років він не отримував авторський гонорар за книгу та звітність.

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"Вони приховують продажі книги (згідно з авторським договором видавництво має мені звітувати про продажі кожні три місяці). При цьому власник та директор видавництва постійно використовує моє імʼя для промотування. На всі мої запити вже рік відповідає "завтра", користуючись тим, що я зайнятий роботою на фронті", – написав Чернов, позначивши в дописі видавництво та його засновників Івана та Ігоря Степуріних. Автор зауважив, що не дає дозволу надалі використовувати своє імʼя та книгу для реклами.

"Я не хочу мати з ними нічого спільного. Якщо у вас є знайомі, в яких є такі ж самі проблеми, прошу звʼязати їх зі мною. Маю підозри, що така робота з авторами носить системний характер. Сподіваюсь, винесення цієї історії у публічний простір допоможе мені та іншим авторам знайти справедливість", – написав Мстислав Чернов.

Згодом він додав до посту частину, де повідомив про реакцію видавців, яка, за словами Чернова, вже не змінить ситуацію.

"Видавництво щойно відправило мені частину звітів та вибачення. Але це тільки частина звітів за два роки, і, чесно кажучи, принципово вже нічого не міняє", – повідомив автор. Також Чернов у коментарях написав, що планує перевидати роман.

Журналіст, письменник Мстислав Чернов заявив, що забороняє видавництву Facebook

У коментарях під дописом Мстислава Чернова відреагував Ігор Степурін. Він пояснив, що звітність не надається через "проблеми на місцях".

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"Шановний Мстислав Чернов, з повагою до Вас та до вашої діяльності. На жаль, зараз роздрібні мережі надають інформацію про реалізацію книжок виключно за запитом видавців, а ми у сітуації, що склалася, не завжди маємо можливість оперативно робити ці запити...", – написав Степурін.

У коментарі для УП. Життя Ігор Степурін написав, що видавництву прикро за "таку ситуацію" і продублював коментар із невчасним наданням звітів від книгарень.

"Книга Мстислава Чернова "Часи Сновидінь" була видана нашим видавництвом у 2021 році накладом 1000 екземплярів. Сьогодні книгарні та торгівельні мережі надають звіти виключно за запитом, а наші співробітники у ситуації, що склалася, не завжди оперативно мають можливість реагувати на запити.

Ще раз приносим свої вибачення за ситуацію, що склалася, але ми завжди на зв'язку з Мстиславом, як і з іншими нашими авторами. Реалізація книги Мстислава Чернова на сьогоднішній день складає 266 книжок. З найбільших мереж: Книгарня "Є" продала 78 книжок, Якабу 73 книжки, Книголенд 18 книжок тощо. Також понад 100 книжок "Часи сновидінь" ми безкоштовно передали до бібліотек деокупованих територій України", – написав Степурін. При цьому видавець ніяк не прокоментував ситуацію з відсутністю роялті Мстиславу Чернову. При цьому Ігор Степурін повторив, що зараз вони на зв'язку з автором посту.

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Чи багато авторів стикаються з невиплатою гонорарів від видавництв?

УП.Життя звернулось з цим питанням до експертки книжкового ринку, співзасновниці медіа "Читомо" Оксану Хмельовську. Вона зауважила, що такі випадки і досі непоодиноки. Окрім невиплати гонорарів, літератори стикаються із ігноруванням інших прав.

"На початку 2000-х ситуації із невиплатою гонорарів, непрозорістю продажів були повсюдним явищем. Часто використання чужого авторського права і користування ним у комерційних цілях подавалося як благодійна акція для порятунку української культури. Мовляв, ти ж хочеш, щоб цю книжку читали, щоб її передали в бібліотеки, щоб про цей важливий процес дізналися, то про які гроші ідеться, ми ж про високе. В останні роки такі випадки порідшали, але на жаль, регулярно стаються. Більшість із них не виходять у публічний простір, замовчуються, але про них добре відомо у вузьких професійних колах, і з деякими видавцями наступного разу просто більше не працюють", – каже Хмельовська.

Вона підкреслила, що публічні заяви про недоброчесне ставлення видавців мають позитивні наслідки, як для авторів-початківців, так і для сережовища вцілому.

"Нечесні видавці втрачають добрих авторів і професіоналів. Найбільше від порушення прав страждають насамперед молоді автори, редактори, перекладачі, коректори, ілюстратори, які лише починають формувати своє портфоліо й не дуже обізнані з процесом книговидання. Гадаю, сміливі заяви про таке негідне порушення авторського права мають лише оздоровити видавниче середовище, і бути корисними для всіх, зокрема й щодо формування інституту репутації", – каже експертка.

Хто такий Мстислав Чернов

Мстислав Чернов – воєнний кореспондент з досвідом роботи в Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані – фотограф, відеограф та письменник.

Автор документального фільму "20 днів у Маріуполі", який став призером ряду фестивалів та найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті. "20 днів у Маріуполі" – режисерський дебют Чернова. Разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою й журналісткою Василісою Степаненко за роботу в обложеному Маріуполі отримав Пулітцерівську премію за служіння суспільству.

Роман Чернова "Часи сновидінь" вийшов друком у 2021. Того ж року у видавництві "Ваш автограф", у якій Чернов був автором-упорядником Незалежні. Історія сучасної України у світлинах кращих документалістів.

Що відомо про "Саміт-книгу"

Українське видавництво "Саміт-книга" Іван та Ігор Степуріни заснували на початку 90-х років. Видавництво спеціалізувалось на сучасній художній та публіцистичній літературі, книгах для освіти та дітей. Серед партнерів на сайті видавництва зазначені: VISA, канал "1 + 1", Український союз промисловців та підприємців, "Квартал 95", Ліга професійного бокса України, ЄБРР.

Також там є інформація, що "Саміт-книга" співпрацює з понад 200 книгарнями по Україні. Директором є співзасновник Іван Степурін. З початком повномасштабної війни РФ "Суспільне" опублікувало текст, в якому, зокрема зазначалось, що директор "Саміт-книга" взяв участь у VII конференції міжнародного гуманітарного проєкту Мінська ініціатива "Нові художні мови та технології як шляхи переосмислення культурного досвіду". Відкриття заходу відбулося 9 лютого 2022 року в академії Штігліца у російському Санкт-Петербурзі.