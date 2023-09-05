"20 днів у Маріуполі" став найкасовішим документальним фільмом українського прокату

Фільм "20 днів у Маріуполі" лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова став найкасовішим документальним фільмом українського прокату. Він вийшов в кінотеатрах України 31 серпня.

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Про це повідомила компанія "Артхаус Трафік", яка займається прокатом стрічки.

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"Los Angeles Times назвав цей фільм "надзвичайно важливим". Глядачі, що подивились його цього вікенду у кіно, довели це. Дякуємо вам за підтримку!" – зазначили в "Артхаус Трафік".

За перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 531 551 гривню.

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"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі. Це режисерський дебют Чернова.

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Також до створення фільму долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Разом з Черновим, у складі знімальної команди Associated Press, вони стали єдиними міжнародними журналістами, які залишалися в Маріуполі і продовжували фіксувати злочини РФ. За цю роботу Чернов, Малолєтка та Степаненко отримали Пулітцерівську премію.

Стрічка складається з кадрів, які кореспонденти відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про події у місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Світова прем'єра "20 днів у Маріуполі" відбулась на кінофестивалі Санденс, у секції World Cinema Documentary Competition. Тіт він отримав приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA у червні 2023-го. Тут фільм здобув дві нагороди: головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА і приз глядацьких симпатій.