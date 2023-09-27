Фотовиставка, кінопоказ та артбук: у Харкові презентували проєкт "Культура vs війна". ФОТО

У Харкові, в місцевому Медіа Хабі, відбулось відкриття фотовиставок кінооператора і військовослужбовця Сергія Михальчука та військових фотографів-документалістів Костянтина і Влади Ліберових. Ці виставки – частина проєкту "Культура vs війна".

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Сергій Михальчук – знаний у світі оператор-постановник та фотохудожник. У його доробку близько 40 кінокартин ("Мамай", "Довбуш", "В. Сильвестров", "Поводир", "Дике поле"), чотири з яких були номіновані на премію "Оскар". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил.

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Костянтин та Влада Ліберови – подружжя фотографів з Одеси. Після 24 лютого змінили весільні фотосесії та майстер-класи на роботу в найгарячіших точках війни. Їхні світлини облетіли весь світ, їх публікують найбільші міжнародні медіа – BBC, Welt, Vogue, New York Times.

Костянтин та Влада Ліберови. Фото: надане пресслужбою проєкту

Перед відкриттям фотовиставок відбувся показ документальних фільмів проекту "Культура vs війна", героями яких стали Михальчук і Ліберови, а також поет і волонтер Сергій Жадан.

Фото: надане пресслужбою проєкту

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Крім того, виконавча продюсерка проєкту Аліна Краснянська презентувала однойменний артбук. У ньому зібрано фото і цитати митців – учасників проєкту: Сергія Михальчука та подружжя Влади й Костянтина Ліберових, а також гурту "Антитіла", актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, кобзара та бандуриста Тараса Компаніченка, письменника Сергія Жадана, кінорежисера Михайла Іллєнка, актора Дмитра Лінартовича, оператора-постановника Ярослава Пілунського, акторів Олексія Тритенка та Євгена Нищука.

Жадан підписує артбук. Фото: надане пресслужбою проєкту

Костянтин і Влада Ліберови, які приїхали на відкриття виставки прямо з фронту, розповіли, що як і всі, до останнього сподівалися, що вторгнення триватиме недовго, тому намагалися показати в своїх фотографіях світлі сторони війни, намагаючись давати надію українцям.

"Через деякий час ми зрозуміли, що ця війна занадто романтизована і це не йде на користь фронту та українському суспільству. Зараз ми навпаки висвітлюємо всі жахи війни. Ми хочемо закарбувати цей біль, піт, кров, зробити так, щоб це більше ніколи не повторилося", – поділився Костянтин.

Жадан та Ліберови на презентації. Фото: надане пресслужбою проєкту

"Ми фіксуємо, ми свідчимо, намагаємося побачити та спіймати моменти, які відбуваються з нами, аби не втратити самоповагу і гідність. Іноді світ страшенно розчаровує: коли ти намагаєшся розповісти про біль, про втрати, а світом це сприймається крізь призму стереотипів, кліше та політичної кон’юнктури. Ми приречені це пояснити!" – зазначив Сергій Жадан, який також відвідав презентацію.

Виставка працюватиме до 8 жовтня. Фото: надане пресслужбою проєкту

Фотовиставка проєкту "Культура vs війна" у Харкові триватиме до 8 жовтня. Відвідати її можна щодня, крім неділі, з 15:00 до 18:00 за адресою: пл. Свободи 5.

Перед цим виставку показували в Одесі, а з Харкова вона вирушить до Львова.

Фото: надане пресслужбою проєкту

Комплексний проєкт "Культура vs війна" був ініційований у травні 2022 року асоціацією "Дивись українське!" з метою посилення підтримки України у світі. Головною складовою проєкту є цикл із шести документальних фільмів, в яких українські музиканти, кінематографісти, письменники, фотографи та інші культурні діячі розказують про війну через власні історії та спогади.

Проект створюється асоціацією "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" за підтримки European Union in Ukraine, "Фонд "МХП-Громаді" та компанії "Вавілон".