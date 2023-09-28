Росія вчинила 534 злочини проти культурної спадщини України

З початку війни, яку Росія розпочала проти України у 2014 році анексією Криму, вона здійснила 534 злочини проти об'єктів культурної спадщини України.

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Ці дані задокументувала неурядова організація Кримський інститут стратегічних досліджень (CISS), розповіла експертка з культурології, проєкт-менеджерка Ельміра Аблялімова-Чийгоз на презентації сайту з документування порушень проти культурних цінностей, повідомив Укрінформ.

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Фіксувати злочини окупантів проти культурної спадщини організація почала з об'єктів у Криму. "Ми починали з першого кейсу – Бахчисарайського Ханського палацу. І я пам'ятаю, як важко було переконати пам'яткоохоронну спільноту, що те, що відбувається на території цього палацу є не реставраційними роботами. Це є знищенням і знущанням над пам'яткою. І те, що ми сьогодні бачимо, підтвердило всі наші сумні прогнози", – розповіла Аблялімова-Чийгоз.

Фіксувати почали з Бахчисарайського палацу. На фото: центральний вхід і головний корпус під тимчасовими навісами

Загалом за ці роки вдалося задокументувати понад пів тисячі таких випадків. "На сьогодні ми маємо досить велику базу даних злочинів проти культурної спадщини України. Загалом зафіксовано 534 порушення, здійснені російськими загарбниками. З них по Криму зафіксовано 200 порушень, 334 на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Луганської, Запорізької та Донецької областей", – сказала Аблялімова-Чийгоз.

Ельміра Аблялімова-Чийгоз

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Вона зазначила, що "масштаби культурних втрат, що завдала повномасштабна військова агресія Росії в Україні, можна порівняти з гуманітарною катастрофою". Саме тому наразі важливо вести системну роботу з документування цих порушень.

За словами Аблялімової-Чийгоз, злочини проти культурної спадщини, вчинені Росією, зокрема включають:

привласнення об’єктів культурної спадщини

використання культурних цінностей у воєнних цілях

переміщення культурних цінностей з окупованих територій

пограбування музеїв

незаконні археологічні роботи

модифікацію та реконструкцію пам’яток

деконтекстуалізацію історичних місць

Приклади усіх цих злочинів на тимчасово окупованих територіях України фахівці CISS виклали на своєму оновленому сайті.

Приклади злочинів проти культурної спадщини України. Скріншот з сайту

Кримський інститут стратегічних досліджень займається питанням документування порушень проти культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях України з 2016 року. До 2022 року фокусувалась на порушеннях у сфері захисту об’єктів культурної спадщини на території тимчасово окупованого Криму, а з початком повномасштабного вторгнення поширила свою діяльність на новоокуповані території України.

Основне фото: A.Savin / Wikipedia