В Одесі ракетна атака пошкодила історичні будівлі та додала руйнувань музеям. ФОТО

Ракетний обстріл Одеси, який Росія здійснила в ніч на 25 вересня, пошкодив низку об'єктів культурної спадщини, розташованих поблизу епіцентру удару в центрі міста. А музеям, які вже були пошкоджені внаслідок російських атак у липні цього року, додала нових руйнувань.
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Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, внаслідок останнього ворожого обстрілу постраждали дев'ять об'єктів із охоронної зони ЮНЕСКО:
- Воронцовський палац (1824−1829)
- Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.)
- Будинок Серато і Верані (1824−1826)
- Будинок прибутковий Лерхе (1823−1826)
- Будинок Зонтага (1826−1827, 1850)
- Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829−1830)
- Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський" (1827, 1851, 1898−1899)
- Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872)
|Наслідки останнього ракетного обстрілу Одеси. Фото: МКІП
Більшість із цих будівель розташовані на Приморському бульварі, лише Воронцовський палац – в однойменному провулку. В цих історичних будівлях вибуховою хвилею розбило вікна, пошкодило фасади.
|Наслідки останнього ракетного обстрілу Одеси. Фото: МКІП
Як розповіли УП.Культура в найближче розташованих до епіцентру російської атаки музеях, останній масований обстріл додав пошкоджень до тих, які вони зафіксували після обстрілів у липні.
В.о. завідуючої масового відділу Одеського літературного музею Катерина Колеснікова розповіла, що після ракетного удару 25 вересня працівники установи разом з муніципальною комісією зафіксували нові ушкодження: хоча у музеї у липні закрили вибиті вікна, потужні вибухи повибивали шибки, а в одному із залів просіла стеля.
"Ушкодження не такі значні. На другому поверсі, в експозиційних залах вибило декілька шибок, на першому поверсі, в наших кабінетах. В кількох залах штукатурка попадала", – розказала вона.
Також через вибухову хвилю збільшилися тріщини, які будівля музею отримала після липневого обстрілу. "Дуже значний був струс самої будівлі. І ті тріщини, які пішли під час перших атак, вони значно розширилися. Це нас турбує найбільше", – додала Колеснікова.
Вона зазначила, що лише нещодавно представники ЮНЕСКО задокументували липневі ушкодження: "Коли вони прийдуть на ці ушкодження – ми навіть не знаємо".
|Одеський літературний музей після атаки 20 липня
В Одеському археологічному музеї, який також зазнав ушкоджень ще у липні, розповіли, що останній обстріл додав незначних ушкоджень. "На стареньких дверях замок вивернуло. У нас вікна зашиті, тому ми трошки захищені", – поділилася в.о. заступника директора з загальних питань Світлана Джалун.
Вона додала, що наразі будівлю археологічного музею вивчають на предмет ушкоджень фахівці з Києва. "Наша будівля давно потребує ремонту. І від цих усіх струсів тріщини лише розростаються", – повідомила Джалун.
В Одеському художньому музеї повідомили, що після атаки в ніч на 25 вересня також зазнали нових ушкоджень. Тут також вибило частину вікон, фрагменти стелі та додало тріщин у стінах.
|Пошкодження в художньому музеї Одеси. Фото: Іван Страхов
|Пошкодження в художньому музеї Одеси. Фото: Іван Страхов
|Пошкодження в художньому музеї Одеси. Фото: Іван Страхов
Історичний центр Одеси внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці січня цього року. 4 квітня в Одесі відкрили інформаційну табличку про включення центру міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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