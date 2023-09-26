В Одесі ракетна атака пошкодила історичні будівлі та додала руйнувань музеям. ФОТО

Ракетний обстріл Одеси, який Росія здійснила в ніч на 25 вересня, пошкодив низку об'єктів культурної спадщини, розташованих поблизу епіцентру удару в центрі міста. А музеям, які вже були пошкоджені внаслідок російських атак у липні цього року, додала нових руйнувань.

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Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, внаслідок останнього ворожого обстрілу постраждали дев'ять об'єктів із охоронної зони ЮНЕСКО:

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Воронцовський палац (1824−1829)

Будинок Маріні, Ашкіназі (кін. ХІХ ст.)

Будинок Серато і Верані (1824−1826)

Будинок прибутковий Лерхе (1823−1826)

Будинок Зонтага (1826−1827, 1850)

Палац (об’єм фасадної будівлі) (1829−1830)

Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський" (1827, 1851, 1898−1899)

Будинок Золотарьова, Маса (1820-ті, 1872)

Наслідки останнього ракетного обстрілу Одеси. Фото: МКІП

Більшість із цих будівель розташовані на Приморському бульварі, лише Воронцовський палац – в однойменному провулку. В цих історичних будівлях вибуховою хвилею розбило вікна, пошкодило фасади.

Наслідки останнього ракетного обстрілу Одеси. Фото: МКІП

Як розповіли УП.Культура в найближче розташованих до епіцентру російської атаки музеях, останній масований обстріл додав пошкоджень до тих, які вони зафіксували після обстрілів у липні.

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В.о. завідуючої масового відділу Одеського літературного музею Катерина Колеснікова розповіла, що після ракетного удару 25 вересня працівники установи разом з муніципальною комісією зафіксували нові ушкодження: хоча у музеї у липні закрили вибиті вікна, потужні вибухи повибивали шибки, а в одному із залів просіла стеля.

"Ушкодження не такі значні. На другому поверсі, в експозиційних залах вибило декілька шибок, на першому поверсі, в наших кабінетах. В кількох залах штукатурка попадала", – розказала вона.

Також через вибухову хвилю збільшилися тріщини, які будівля музею отримала після липневого обстрілу. "Дуже значний був струс самої будівлі. І ті тріщини, які пішли під час перших атак, вони значно розширилися. Це нас турбує найбільше", – додала Колеснікова.

Вона зазначила, що лише нещодавно представники ЮНЕСКО задокументували липневі ушкодження: "Коли вони прийдуть на ці ушкодження – ми навіть не знаємо".

Одеський літературний музей після атаки 20 липня

В Одеському археологічному музеї, який також зазнав ушкоджень ще у липні, розповіли, що останній обстріл додав незначних ушкоджень. "На стареньких дверях замок вивернуло. У нас вікна зашиті, тому ми трошки захищені", – поділилася в.о. заступника директора з загальних питань Світлана Джалун.

Вона додала, що наразі будівлю археологічного музею вивчають на предмет ушкоджень фахівці з Києва. "Наша будівля давно потребує ремонту. І від цих усіх струсів тріщини лише розростаються", – повідомила Джалун.

В Одеському художньому музеї повідомили, що після атаки в ніч на 25 вересня також зазнали нових ушкоджень. Тут також вибило частину вікон, фрагменти стелі та додало тріщин у стінах.

Пошкодження в художньому музеї Одеси. Фото: Іван Страхов

Пошкодження в художньому музеї Одеси. Фото: Іван Страхов

Пошкодження в художньому музеї Одеси. Фото: Іван Страхов

Історичний центр Одеси внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО наприкінці січня цього року. 4 квітня в Одесі відкрили інформаційну табличку про включення центру міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.