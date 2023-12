Документальний фільм про Бучу, інтерв'ю Зеленського та новини з України здобули "Еммі"

У середу, 27 вересня, у Нью-Йорку оголосили першу частину лауреатів 44-ї премії "Еммі" в галузі новин і документального кіно (News and Documentary Emmy Award). Серед переможців – британський канал Sky News за висвітлення війни в Україні та документальний фільм про масову могилу в Бучі.

На 44-ту "Еммі" в галузі новин і документалістики надійшло понад 2300 заявок за 2022 рік, до номінацій потрапило понад 1000 людей із спільноти телевізійних новин і документальних фільмів.

Найбільшу кількість нагород здобули CNN (10), Vice (9) і New York Times (5).

У номінації "Найкраща новинна програма" (International Emmy Award for News) перемогла програма "Битва за Бучу та Ірпінь" (The Battle For Bucha & Irpin), що вийшла на британському каналі Sky News 5 березня 2022 року.

"Ми встигли показати світові дуже багато історій про сильних, хоробрих і неймовірних українців. Про військових, волонтерів, цивиільних, батьків і дітей, жінок і чоловіків, про полонених і звільнених. Нас обрали з поміж 2600 заявок медіа з усього світу і 4 номінантів-фіналістів у категорії International Emmy Awards for News (новини)", – відреагував на новини про перемогу режисер Азад Сафаров, який вже півтора року працює зі Sky News як продюсер в Україні.

У номінації "Найкраще висвітлення поточних справ" (International Emmy Award for Current Affairs) нагородили програму "Поза мережею – Українські воєнні щоденники" (Off The Grid – Ukraine Wartime Diaries) каналу TRT WORLD.

У номінації "Найкращий сценарій: новини" (Outstanding writing: News) найкращим став документальний фільм "Загублені душі Бучі" (The Lost Souls of Bucha) про масове поховання під церквою в Бучі. Він вийшов на CBS News.

"Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність вбитим. У фільмі я була field producer…Усе наша робота – служіння. Герої – ті, які відкривали своє скалічене серце, аби світ знав правду", – розповіла продюсерка Софія Кочмар-Тимошенко.

Інші номінації, в яких перемогли пов'язані з Україною матеріали:

У категорії "Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) здобув канал CNN Worldwide за висвітлення вторгнення Росії в Україну.

У категорії "Найкращий спецвипуск новин" (Outstanding Recorded News Special) перемогу здобув "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother’s War) від NBC News Now.

У категорії "Найкраще змонтоване інтерв'ю" (Outstanding Edited Interview) перемогло інтерв'ю "Президент Зеленський" (President Zelenskyy), що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS.

У категорії "Найкращий монтаж: новини" (Outstanding Editing: News) переміг сюжет The New York Times "Знято на камеру, відстежено по телефону: Російський військовий підрозділ, який вбив десятки людей у Бучі" (Caught on Camera, Traced by Phone: The Russian Military Unit That Killed Dozens in Bucha).

У категорії "Найкраще висвітлення екстреної новини іспанською мовою" (Outstanding Coverage Of A Breaking News Story In Spanish) найкращим став сюжет "Війна Путіна" (Ira de Putin).

Про премію

Премія "Еммі" в галузі новин та документалістики (News & Documentary Emmy Awards) є частиною нагороди "Еммі" за досягнення в американській телевізійній індустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS).

Церемонія вручення нагород проходить два вечора поспіль: 27 вересня - у номінації "Телевізійні програми новин", а 28 вересня вручать нагороди в номінації "Документальні фільми".