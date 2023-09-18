"20 днів у Маріуполі" поїде від України на "Оскар"

Документальний фільм-свідчення "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова представить Україну на 96-й премії Американської кіноакадемії "Оскар".

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Стрічку, яку подадуть від нашої країни на найпрестижнішу кінопремію у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", обрав на засіданні у понеділок, 18 вересня, Український Оскарівський комітет.

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"Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського комітету, головою якого є Валентин Васянович", – повідомили в комітеті.

Цьогоріч у національному відборі брали участь п'ять фільмів: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенка та "ШТТЛ" Адрієна Уолтера.

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянями Маріуполі. Стрічка складається з кадрів, які Чернов з колегами відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про події у місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

До створення фільму долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Разом з Черновим, у складі знімальної команди Associated Press, вони стали єдиними міжнародними журналістами, які залишалися в Маріуполі і продовжували фіксувати злочини РФ. За цю роботу Чернов, Малолєтка та Степаненко отримали Пулітцерівську премію.

Світова прем'єра "20 днів у Маріуполі" відбулась на кінофестивалі Санденс, у секції World Cinema Documentary Competition. Там він отримав приз глядацьких симпатій. Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA у червні 2023-го. Тут фільм здобув дві нагороди: головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА і приз глядацьких симпатій.

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Хто представляв Україну на премії "Оскар" в минулому році?

У 2022 році на премію Американської кіноакадемії від України претендували два повнометражні фільми – стрічка "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач та "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.

Зрештою комітет обрав фільм "Клондайк".

Ця драма оповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines, який 17 липня 2014 року біля села Грабове Донецької області збивають з російської установки "Бук" проросійські сепаратисти. Ірка і Толік очікують на першу дитину і навіть після падіння уламків збитого "Боїнга" не хочуть евакуюватися.

Фільм Марини Ер Горбач потрапив до лонгліста номінантів на "Оскар 2023", але далі не пройшов.