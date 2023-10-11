Творів на мільярд. НАЗК оприлюднило список шедеврів з колекції російського олігарха Абрамовича

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало перелік творів мистецтва приватної колекції російського олігарха Романа Абрамовича. До списку увійшло 367 творів загальною вартістю майже 1 млрд доларів.

Як повідомила пресслужба НАЗК, це один із найбільших переліків творів мистецтва, що знаходяться у приватній колекції. Для його створення провели ґрунтовний аналіз та зібрали усі відомі твори, що належать Абрамовичу в одному переліку на порталі "Війна і санкції".

В агентстві зазначили, що опубліковану ними інформацію про колекцію Абрамовича неможливо знайти на офіційних сайтах аукціонних будинків.

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"Маючи таку відкриту базу даних творів мистецтва, ми можемо запобігти їх обігу у галузі та використанню для обходу санкцій. Наша мета – вилучення цих артоб’єктів у підсанкційних осіб та їх продаж. Отримані кошти мають були використані для допомоги у відновленні України", – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Скріншот з сайту sanctions.nazk.gov.ua

У НАЗК також нагадали, що Абрамович був присутнім на зустрічі Путіна з російськими олігархами перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після того, за кілька тижнів до 24 лютого, олігарх передав права саме на колекцію мистецтва своїй колишній дружині Дар'ї Жуковій.

Сам Абрамович нині перебуває під санкціями. Велика Британія також запровадила санкції проти осіб, які допомагали Абрамовичу приховати активи.

Що ще відомо про колекцію Абрамовича?

У кінці вересня цього року видання The Guardian випустило великий матеріал про "одну з найбільш значущих приватних колекцій сучасного мистецтва", яку останні десять років збирав російський олігарх Абрамович та його ексдружина Жукова.

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Подробиці колекції Абрамовича стали відомі завдяки "Файлам олігархів" – витоку інформації з кіпрської компанії MeritServus, що надає офшорні фінансові послуги. MeritServus потрапила під санкції уряду Великої Британії у квітні, після того, як ЗМІ повідомили про її роботу на Абрамовича та інших олігархів.

"Світ мистецтва вже давно знає Абрамовича і Жукову як великих марнотратів. Але до цього часу громадськість була мало обізнана про те, якою є їхня колекція", – йдеться в матеріалі.

Тож витік файлів дав змогу зазирнути в колекцію і побачити, що в ній представлені твори найвидатніших російських, європейських та американських майстрів: Віри Роклін, Рене Магрітта, Пабло Пікассо, Анрі Матісса, Клода Моне, Френсіса Бекона, Девіда Хокні тощо.

Робота Пікассо з колекції Абрамовича

Вони також відкрили той факт, що 4 лютого 2022 року, за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну Абрамович зробив Жукову мажоритарним бенефіціаром компанії, яка володіє усією колекцією. Через місяць, 10 березня, Велика Британія ввела санкції проти Абрамовича, що призвело до заморожування його активів.

Жукова, яка є громадянкою США і не підпадає під санкції, керує музеєм сучасного мистецтва "Гараж" у Москві, а також є опікуном Музею мистецтв округу Лос-Анджелес і Музею мистецтв Метрополітен.

Робота Малевича з колекції Абрамовича

Де зараз знаходиться колекція Абрамовича, публічно не розголошується. Востаннє її твори надавалися на експонування у липні-жовтні 2021 року: тоді в Tate Britain на ретроспективі Паули Рего були показані дві роботи, що належать російському олігарху.

"Колекція не підпадає під розпорядження про заморожування активів, тобто теоретично твори можна купувати, продавати та позичати", – зазначило The Guardian.