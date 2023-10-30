Осмислення лиха: у Нью-Йорку відбувається виставка сучасного мистецтва з українським поглядом на надзвичайні ситуації. ФОТО

У Нью-Йорку, в просторі NADA East Broadway, відбулося відкриття виставки з роботами сучасних українських та іноземних митців State of Emergence (Надзвичайний стан). Відвідати виставку про вплив надзвичайних ситуацій на світ можна до 10 грудня.

Минулого року цей проєкт переміг у програмі Українського інституту Visualise. У проєкті представлені митці з України, а також Європи, США, Лівану, Суринаму та Зімбабве. Кураторки проєкту – Леся Кульчинська та Катінка Табакару. Точкою відліку обрали війну Росії проти України, але зосереджуються на надзвичайних ситуаціях в усьому світі. Разом з художниками вони осмислюють можливий техногенний вплив цих подій у майбутньому.

Відкриття виставки State of Emergence у Нью-Йорку. Фото: надані організаторами

"Представляючи роботи українських митців поряд із визнаними митцями українського походження та відомими іноземними митцями, ми сподіваємося вивести на перший план український погляд на глобальні проблеми та виклики. Включення українського дискурсу в яскраву мистецьку сцену Нью-Йорка – це чудова можливість зробити свій внесок у мистецький діалог на глобальному рівні", – розповіла керівниця напряму "Візуальне мистецтво" Українського інституту Анастасія Мануляк.

Реклама:

В експозиції представлено графіку, живопис, скульптури та об’ємні інсталяції. Також розміщені фото- та відеоінсталяції.

Відкриття виставки State of Emergence у Нью-Йорку. Фото: надані організаторами

Глядачів зустрічають незвичайні та химерні істоти: картина Нікіти Кадана "Сирена" показує спокусу смерті, а "Танцюючі уламки" художниці Slinko ніби утворюють персоніфіковані образи у руйнуваннях війни.

Відкриття виставки State of Emergence у Нью-Йорку. Фото: надані організаторами

Мисткині Марія Куліковська та Ксенія Гнилицька досліджують відчуття відчуженості, спричинене війною. Вони розмірковують про своє кочівництво та спроби ставати "своїми власними островами". Терренс Мусеківа та Хав'єр Роблес де Медіна у своїх скульптурах рефлексують про колоніальні суб’єктивності та їхні прояви.

Відкриття виставки State of Emergence у Нью-Йорку. Фото: надані організаторами

Третє проявлення State of Emergence

З моменту відкриття виставки 21 жовтня в межах проєкту проходили лекції, а також перформанси від митців-учасників. Наступні перформанси відбудуться 24 листопада. Серед них, зокрема, есеїстична розмова "Смерть і гумор", з мисткинею Slinko та перформативна презентація журналу Palliative Turn з Олавом Вестфаленом.

Це вже третє представлення проєкту State of Emergence. Перша виставка відкрилася у Бухаресті, рівно через 50 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У ній були зібрані перші враження та переживання 30-ти художників. Вони показували свої емоції та механізми, з допомогою яких намагалися подолати труднощі.

Перша виставка State of Emergence. Фото: Catinca Tabacaru Gallery

Друга виставка – State of Emergence. FOG стала ретроспективою почуттів 5 митців, які перебували в Україні під час вторгнення. Разом вони досліджували історії, стерті російським колоніальним впливом протягом століть.

Реклама: