Три стенди, 43 видавництва, понад 500 книг. Як Україну представлятимуть на Франкфуртському книжковому ярмарку

Незабаром у Німеччині стартує найбільша міжнародна книжкова виставка у світі – Франкфуртський книжковий ярмарок. Цьогоріч він триватиме з 18 до 22 жовтня. Участь України у найважливішій події книгарів буде означена слоганом Fragility of existence ("Крихкість існування").

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За наше цьогорічне представництво у Франкфурті відповідають Український інститут книги, Goethe-Institut в Україні, Мистецький арсенал та Український інститут. Разом вони готують три українських стенди: національний стенд та окремі – від УІ та Мистецького арсеналу. Тут буде представлено більш ніж півтисячі нових українських видань від майже півсотні наших видавців, відбуватимуться постійні дискусії про війну, її вплив на книжковий ринок та культуру загалом.

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Також до Франкфурта везуть кілька виставок: це проєкт Discover Ukraine: Bits Destroyed про українське монументальне мистецтво 1960-70-х років, онлайн-архів робіт про війну українських художників і художниць "Україна в огні" та виставка ілюстрації When Everything Matters.

Український національний стенд

Організатором роботи українського стенду є Український інститут книги. Саме тут відбуватимуться переговори щодо продажу прав на українські видання – їх цьогоріч буде представлено понад 500.

"Жорстока війна Росії проти України не лише руйнує наше довкілля і наші оселі, забирає життя сотень тисяч людей. Своїми ракетами Росія намагається влучити в нашу ідентичність. Але ми витривалі й незламні. Українські автори воюють на фронті, волонтерять і пишуть нові книжки, видавці продовжують їх видавати, а читачі – купувати і читати. Ми з гордістю представляємо нові книжки українських авторів у Франкфурті", – каже директорка УІК Олександра Коваль.

На сцені українського стенду кожного дня ярмарку відбуватимуться дискусії: говоритимуть про війну, покарання злочинів, солідарність, теорії змов та російську пропаганду, освіту та книжковий ринок під час війни, про нові форми існування та українську культуру.

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Fragility of existence - слоган України у Франкфурті цьогоріч

Крім того, тут пройде галузева програма Fragility of creators та міжнародна дискусійна програма Fragility of freedom.

"Хоч про підрив Каховської дамби, ситуацію на Запорізькій атомній електростанції чи цілеспрямоване знищення зернових полів багато повідомляють у новинах, ми все ще недостатньо усвідомлюємо, наскільки катастрофічно російська агресивна війна проти України впливає на екосистему... Наслідки цього відчутні зараз у всьому світі. Саме ці нагальні теми стануть центром обговорення нашої програми з відомими інтелектуалами з Німеччини, України та інших країн", – зазначає директор Goethe-Institut в Україні Фабіан Мюльталер.

Серед тих, хто представлятиме український національний стенд – письменниця Ірина Цілик, директорка фестивалю Meridian Czernowitz Євгенія Лопата, політолог Максим Яковлєв, письменниця Катерина Міхаліцина, письменник та філософ Володимир Єрмоленко, письменниця та літературознавиця Оксана Забужко, ексміністерка освіти та науки Анна Новосад, письменик та військовослужбовець Олександр Михед, військовослужбовиця та поетеса Ярина Чорногуз, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, філософ Вахтанг Кебуладзе, поетеса Катерина Калитко та багато інших.

Повну програму подій українського стенду можна знайти тут.

Стенд Українського інституту

Цей стенд познайомить гостей ярмарку з українською культурою минулого і сьогодення та покаже руйнівну дію війни на мистецтво. Тут представлять два мультимедійних проєкти УІ. Це аудіовізуальний проєкт Discover Ukraine: Bits Destroyed про світ українського монументального мистецтва. Для нього використали зображення 56 мозаїк 1960-70-х років, більше чверті з яких були пошкоджені або зруйновані з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Другий – це англомовний діджитал-путівник українською культурою Insight.UA. Він дає змогу досліджувати її через різні формати: це добірки фільмів, плейлисти аудіокнижок, онлайн-курси.

Таким буде стенд Українського інституту

Стенд Мистецького арсеналу

"Присутність на противагу відсутності" (Presence vs Absence) – концепція цього стенду. Тут представлять онлайн-архів "Україна в огні", сформований із робіт українських художників і художниць, які у своїх творах фіксують російсько-українську війну з 2014 року, і презентують однойменне видання.

Стенд покаже роботи українського фотографа Андрія Денисенка із серії "Волонтери Чернігівщини" (2022), в яких подвійною експозицією поєднано зображення людей і зруйнованих будинків.

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Крім того, у Франкфурті Pictoric та фестиваль Книжковий Арсенал презентують міжнародну виставку ілюстрації When Everything Matters. Цей проєкт – діалог українських ілюстраторів з митцями з інших країн та обговорення важливих тем через ілюстрацію.

Також цьогоріч вдруге відбудеться спеціальна програма для видавців з України та сусідніх країн – професійна програма, започаткована 2022-го Франкфуртським ярмарком у співпраці з Книжковим арсеналом та Goethe-Institut Україна.