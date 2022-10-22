Наполегливість існування: найбільший книжковий ярмарок світу відмовив росіянам та сфокусувався на Україні

Тетяна Пушнова редакторка УП.Культура
Олена Брайченко публіцистка, дослідниця гастрономічної культури
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22 жовтня 2022

Жадан, Забужко, Андрухович, Курков, Сняданко, нова нобелівська лауреатка Матвійчук, а також Перша леді України та ще з півсотні українських літераторів спробували винести українську книжку з російської тіні на найвпливовішій книжковій виставці світу – Франкфуртському книжковому ярмарку.

Саме тут, у гігантському просторі Виставкового центру Франкфурта понад 4 тисячі видавців зі всього світу визначають, що перекладатиме і читатиме планета найближчим часом. "Українська правда. Життя" побувала на виставці і спробувала зрозуміти, чи читатиме світ відтепер і українські книжки.

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Щороку Ярмарок обирає почесного гостя-країну, довкола якого фокусується програма. Цьогоріч це Іспанія, на відкриття виставки приїздив її король Феліпе VI і королева Летиція.

Проте Україну цілком можна назвати ще однією почесною гостею – її програма не менш видима на всіх платформах Ярмарку і складається з 40-ка подій. Тут особисто представляє проєкти "Книжки без кордонів" та "Твоя книжкова полиця" Олена Зеленська, а її чоловік, Президент України, робить відеозвернення до видавничої спільноти. Видавнича спільнота аплодує стоячи.

 Король Іспанії Феліпе VI та королева-консорт Летиція на церемонії відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку. Фото: Франкфуртський книжковий ярмарок
Урочиста промова Філіпе VI. Фото: Франкфуртський книжковий ярмарок
Звернення Президента України до учасників Франкфуртського книжкового ярмарку. Фото: Український інститут книги

Українського письменника Сергія Жадана віднесено до списку топових гостей Ярмарку: у Франкфурті він бере участь в дискусіях на головній сцені, читає свої вірші, співає вірші поетів "Розстріляного Відродження" в проєкті Мистецького арсеналу "Фокстроти". А ще отримує Премію миру Німецьких книговидавців – головну нагороду Франкфуртського книжкового ярмарку.

Олена Зеленська на українському стенді. Фото: Facebook Олени Зеленської
"Фокстроти" від Любові Якимчук та Сергія Жадана. Фото: Facebook Олега Коциби

Німецький уряд та Goethe-Institut в Україні профінансували переважну більшість подій української програми. Дирекція Ярмарку надає площу безкоштовно.

Загалом, українських локацій тут п’ять – це національний стенд Українського інституту книги і його програма "Наполегливість існування", виставка воєнного плакату "Україна. Вчора і сьогодні" від клубу ілюстраторів Pictoric, стенд і програма Мистецького арсеналу "Арсенал книг, мистецтва та стійкості", локація видавництва Ist Publishing з арткнигою та стенд видавництва коміксів "Вовкулака". Також Україну підтримують на польському, естонському, грузинському стендах. 

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Стенд "Наполегливість існування". Фото: Український інститут книги
Робота стенду "Наполегливість існування". Фото: Український інститут книги
Робота стенду "Наполегливість існування". Фото: Український інститут книги
Стенд "Арсенал книг, мистецтва та стійкості". Фото: Мистецький Арсенал
Стенд "Арсенал книг, мистецтва та стійкості". Фото: Мистецький арсенал
Виставка "Україна. Вчора і сьогодні". Фото: Pictoric
Виставка "Україна. Вчора і сьогодні". Фото: Pictoric

Як стверджують в Інституті книги, дизайн національного стенду перегукується зі зруйнованими росіянами в Маріуполі мозаїками Алли Горської "Дерево життя". Якщо відірвати погляд від книжок, можна побачити невелику проекцію з мозаїками.

"Наполегливість існування" – тема, яку для українського стенду і його програми сформулював перекладач та літературознавець Юрко Прохасько. Під час реальних повітряних тривог в Україні на стенді у Франкфурті загоряється червоний куб, який має нагадувати відвідувачам Ярмарку, в яких умовах працюють українські видавці.

"Всі українські книги, які представлені на українському національному стенді у Франкфурті – про наполегливість існування. Головною умовою участі видавництв у стенді було представлення новинок українських авторів, виданих у 2020, 2021 та 2022 роках і які ще не були показані на Франкфуртському книжковому ярмарку. Тут зібрані книжки, які можуть пояснити відвідувачам Україну", – так пояснює вибір видавців і видань Українським інститутом книги кураторка національного стенду Софія Челяк. 

Софія Челяк та Юрій Андрухович на українському стенді Франкфуртського книжкового ярмарку. Фото: Український інститут книги

Та на стенді вибір українських книжок набагато ширший – тут зустрічаються різні видання: ті, яким більше трьох років, які вже відвідували Ярмарок, переклади закордонних авторів. Видання згруповані не за темами чи жанрами, а за видавництвами, тож на одній полиці сусідує нонфікшн, казки і Кобзар. 

Україна не вперше представлена у Франкфурті національним стендом, проте вперше тут немає ані офіційного стенду Росії, ані російських видавців – дирекція Ярмарку відмовила їм в участі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Росіяни, якщо і беруть участь в подіях, описані в програмі як опозиціонери в екзилі. Зокрема, в топ-гостях фестивалю значиться і письменник Михайло Шишкін, який в Україні відомий завдяки своїй дискусії з Юрієм Андруховичем на норвезькому фестивалі у Молде. Українського письменника гучно сварили за участь у дискусії з росіянином. 

Андрухович теж присутній у Франкфурті, проте публічних дискусій з росіянами тут не веде – організатори Ярмарку розуміють, що в цих обставинах діалог недоречний. Тому росіяни у Франкфурті ведуть дискусії переважно самі з собою. Російські книжки в офіційному каталозі прав на переклад теж присутні, але цьогоріч в ньому кардинально менше книжок, до прикладу, втричі менше, ніж з України. 

Коріння такого порозуміння пояснює Юлія Козловець, координаторка українського Фестивалю "Книжковий Арсенал" і одна з драйверок взаємодії України з Франкфуртським книжковим ярмарком: 

"Видавці зі всієї Європі проявили солідарність з Україною в перший же день – як раз 24 лютого відкрився Вільнюський книжковий ярмарок. Там же з’явилась ініціатива написати відкритого листа до дирекції Франкфуртського книжкового ярмарку із закликом виключити російських учасників. Франкфурт відреагував миттєво – в березні вже було рішення, за ним участь росіян в своїх подіях скасували Фестиваль дитячої книги в Болоньї, Лондонський книжковий ярмарок та ще понад 20 фестивалів по всьому світу". 

Видавець Антон Мартинов зафіксував головне видання Франкфуртського книжкового Ярмарку з Юлією Козловець на обкладинці. 

Козловець пригадує, що російські стенди зазвичай були найпомітнішими: великими, з яскравим, агресивним дизайном. Франкфуртський книжковий ярмарок – це, в першу чергу, бізнес-подія. Тому відмовивши росіянам в участі, Ярмарок, звісно, втратив гроші. Проте вчергове закріпився в статусі найвпливовішої події книжкового світу, здатного кардинально змінювати видавничу мапу світу.  

"Солідарність з Україною і Дирекції Франкфуртського книжкового ярмарку, й інших фестивалів неймовірно висока. Тут, в книжковій спільноті, я не відчуваю втоми від України. Навпаки, є цікавість до наших книг, до нашої культури, ми нарешті починаємо виходити з тіні фейкової величі російської імперії", – переконана координаторка Книжкового Арсеналу. 

Олена Брайченко, Тетяна Пушнова, для УП. Життя


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