Хрест спотикання. Софія Київська потребує негайної реставрації, громадськість дискутує

Столичний Софійський собор, архітектурна пам'ятка ХІ століття, що внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, потребує негайної реставрації куполів та хрестів. Днями у системі держзакупівель Prozorro з'явився тендер на ремонт покрівлі від Національного заповідника "Софія Київська" на суму у майже 80 млн гривень.

Згідно з інформацією про закупівлю, роботи мають бути виконані впродовж чотирьох років – до 31 грудня 2028 року. Зокрема, планують відреставрувати покрівлю, конструктивні системи та позолоту куполів собору.

Єдиним учасником тендеру була ТОВ "Металева покрівля груп". Це компанія, яка, за даними YouControl, у 2022 році ремонтувала покрівлю будівель Києво-Печерської лаври та, зокрема, об’єкт культурної спадщини – пам’ятку архітектури національного значення "Башта Івана Кушника" (корпус №88 Лаври).

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Пояснили значення і необхідність реставраційних робіт у Національному заповіднику вже після того, як під оголошенням про тендер Prozorro громадяни почали висловлювати сумніви в доцільності таких витрат під час воєнного стану. Ані 16 жовтня, в день публікації тендеру на Prozorro, ані раніше обгрунтування реставрації на сторінках заповідника в соцмережах та на офіційному сайті немає.

Поки заповідник збирався з поясненнями, до Держаудитслужби звернулася й Спілка ветеранів війни.

"Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне несвоєчасне необґрунтоване використання бюджетних коштів!" – йдеться у зверненні Спілки.

Зрештою Національний заповідник "Софія Київська" на своїй сторінці у Facebook розмістив фото, які демонструють жахливий стан куполів та хрестів архітектурної пам'ятки. Один з хрестів іржа проїла так, що він почав становити небезпеку для відвідувачів пам'ятки.

У заповіднику зазначили, що "існуючий вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

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У заповіднику показали, в якому стані зараз елементи собору. Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

Там нагадали, що останніми роками неодноразово наголошували у Міністерстві культури та інформаційної політики на необхідності ремонту, але фінансування не виділялося. У результаті 14 січня 2022 року близько 23 години впав хрест з південно-східного купола Софійського собору.

"На тлі накопичення військ російської федерації на кордонах України падіння хреста з Софійського собору було сприйняте громадськістю як недобрий знак, що віщував велику війну. Страшний день 24 лютого 2022 року Свята Софія зустріла без одного хреста", – додали в заповіднику.

У заповіднику показали, в якому стані зараз елементи собору. Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

Пізніше завдяки меценатам хрест відновили і повернули на місце. Однак фахівці наголошували, що інші хрести, що були встановлені близько 45 років тому, також перебувають у поганому стані. Тож заповідник замовив проектному інституту "УкрНДІпроектреставрація" проєкт "Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору". В ході підготовки якого фахівці інституту дослідили стан всіх куполів, хрестів та покрівлі Софійського собору.

У заповіднику показали, в якому стані зараз елементи собору. Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

"За результатами досліджень технічний стан конструктивної системи куполів та, особливо, центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації, конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання знаходяться в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнації як частини куполів так і маківок, і хрестів", – пояснили в заповіднику.

У заповіднику показали, в якому стані зараз елементи собору. Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

Там повідомили, що на сьогодні за кошти меценатів виготовлено шість хрестів та планується виготовлення і центрального хреста. На сплату ремонту за проєктом залучатимуться державні та благодійні кошти, а також кошти зі спеціального фонду.

У заповіднику показали, в якому стані зараз елементи собору. Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

"В цьому році на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах. Інші роботи, у тому числі й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану", – підкреслили в заповіднику.