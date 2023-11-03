Харківські театри переводять в онлайн, бо укриттів так і нема

Харківська облрада планує змінити формат роботи в обласних театрах, а вистави планують транслювати у відеоформаті. 1 листопада вже відбулася нарада, на якій обговорювали етапи впровадження цього рішення, йдеться в повідомленні облради.

Там це назвали "зміною формату надання культурно-масових послуг населенню". Раніше цього року держтеатрам Харківщини заборонили проводити заходи через те, що заклади не мають облаштованих укриттів.

Як зазначила заступниця голови Харківської обласної ради Валерія Дзюба, проєкт з переведення театрів в онлайн-формат обговорюється вже не вперше й вирішує низку питань.

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"Це дасть змогу зберегти трупи та репертуар театрів, оновити його, отримувати гроші, користуючись "електронною купівлею" квитків на наші онлайн-вистави, дати можливість глядачу у будь-яких куточках світу насолоджуватися майстерністю харківських акторів, доробком харківських культурних діячів, а також, - залишитись вагомою складовою культурного фронту України", - зазначила чиновниця.

Нарада Харківської обласної ради з обговорення питання формату роботи театрів. Фото: Харківська обласна рада

На зустрічі, де обговорювались нововведення, були присутні й представники обласних театрів - Харківської обласної філармонії, академічного театру музичної комедії, державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, театру для дітей і юнацтва, Харківського академічного драматичного театру.

За словами заступниці голови Харківської облради, керівники театрів та концертних залів уже надали згоду на впровадження цього проєкту.

"Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих, волонтерські організації. Сподіваємось, що громадськість підтримає наші театри і впровадження цього проєкту, в тому числі і кількістю переглядів. То ж чекайте, Харківщина навіть в воєнних умовах знаходить можливості жити, працювати, творити", - сказала Валерія Дзюба.

Вистава академічного драмтеатру для прикордонників, що входять до складу Сил оборони України. Фото: Харківський театр ім. Шевченка

Ця заява обурила харківську театральну спільноту - їх бачення зібрало місцеве видання "Накипіло". Зокрема, там цитують завідувачку літературної частини Харківського драмтеатру Маргариту Корнющенко. Вона розповіла, що персонал попросили надати перелік вистав, які платно показуватимуть в онлайн-форматі. Запис відбуватиметься за кошт театру, а трансляцію організовуватимуть вже від адміністрації. Також Корнющенко додала: "Цей онлайн-формат – не замість нашого відкриття. Нам ясно дали зрозуміти, що про поновлення роботи театрів на стаціонарі не йдеться. Цей проєкт не є альтернативою, а лише доповненням ситуації, що склалася".

В коментарі УП.Культура Голова Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти Ольга Россошанська говорить, що їй поки що невідомо, чи узгоджували цю ініціативу з МКІП.

"Ситуація може бути повʼязана з тим чи люди працюватимуть онлайн: виходитимуть на сцену або транслюватимуть вистави. Подібне впроваджували у карантинний період – коли люди не могли відвідувати вистави, то хоча б онлайн пропонували як альтернативу", – додала Россошанська.

Також вона зазначила, що питання роботи та відвідування театрів мають узгоджувати окремо у кожному регіоні, зважаючи на безпеку та рішення військової адміністрації. Тому в цій ситуації між роботою театрів та обласної адміністрації потрібно шукати компроміс.

Вистава у дворику Харківського лялькового театру. Фото: Харківський театр ляльок ім. В.Афанасьєва

Коментуючи цю ситуацію, колишня керівниця Директорату, театрознавиця Ірина Чужинова розповіла, що ця ініціатива порушує Закон України "Про театри і театральну справу".

Орган управління може створювати та керувати культурною політикою, а також підтримувати умови для діяльності театрів. Основна теза закону – надання самостійності театрам в організації їхньої діяльності.

"Саме тому, що в Облраді читали закон, відбувається вже друга зустріч із керівниками театрів. Харківська обласна рада знає, що рішення про переведення театру в інший режим роботи - це наказ директора закладу, а не наказ органу управління. Відповідно, потрібно домовитися на березі, аби лояльні директори (а інших директорів державних закладів культури не існує в природі, а якщо з'являються їх намагаються знищити усіма доступними засобами) видали правильні накази та перевели свої театри в режим роботи "онлайн" (щоби це не означало)", – написала Ірина Чужинова.

Також вона закликала звернути увагу на Колективний договір, який мають підписувати у трудовому колективі закладу. Колектив є одним із суб'єктів управління театру, тому має право попросити адміністрацію роз’яснити свої дії, посилаючись на положення спільного договору.

"Щоби варто було зробити передусім активістам театрів, яких це стосуватиметься? Перечитати Статут чи Положення - документ відповідно до якого діє театр і зрозуміти, чи зафіксований там механізм "вибору режиму роботи". Хто визначає цей режим? Директор одноосібно? ОК. Тоді - збори трудового колективу із запрошенням адміністрації і спроба розмови під протокол про права трудового колективу і про норми Колдоговору, в якому, я впевнена, не передбачено ніяких інший режим роботи, як наживо. Тобто трудовий колектив має ОБ'ЄДНАТИСЯ з адміністрацією та знайти спільне рішення, як захистити себе від сваволі органу управління", – доповнила театрознавиця.

Про роботу держтеатрів Харківської області

Весною 2023 року, згідно з рішенням департаменту культури та туризму Харківської ОВА, заборонили проводити масові заходи в приміщеннях театрів, концертних установ, філармоній, клубів, музеїв, бібліотек та на відкритому просторі, якщо кількість глядачів перевищує 50 осіб. Причиною стали постійні обстріли і відсутність укриттів, а заборона діятиме до кінця воєнного стану.

Артисти Академічного симфонічного оркестру Харківської філармонії на музичному фестивалі в Італії. Фото: Харківська обласна філармонія

Лише 16 об’єктів області ввійшли до переліку місць, облаштованих укриттями для безпеки глядачів та працівників. Серед них метрополітен, "ЄрміловЦентр" та мала зала ХНАТОБу. Повний список не розголошують.

Тоді Харківські театри почали масово призупиняти та переносити свої вистави. Дехто намагався проводити виступи на дозволених майданчиках: Харківський драматичний театр показав прем’єру вистави у Театрально-концертному центрі, театр ляльок Афанасьєва провів захід на відкритому просторі – у внутрішньому дворику театру.