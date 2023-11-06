Фільм "Іван і Марта" може повернутися у прокат наступного тижня

Прем’єра документального фільму Сергія Буковського "Іван і Марта" відбулася 2 листопада. Вже наступного дня дистриб'ютор стрічки KyivMusicFilm написав, що показ переноситься на невизначений термін.

5 листопада "Детектору медіа" засновник компанії KyivMusicFilm Кирило Марікуца повідомив: прокат ймовірно можуть поновити з наступного тижні, але в меншій кількості кінотеатрів.

За словами Марікуци, команда подала до Держкіно усі готові документи, щоб фільм включили у реєстр прокату. У день прем’єри виявилося, що стрічку до реєстру не внесли через юридичні аспекти й кінотеатри поки не мають права показувати фільм.

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"Раніше подібних труднощів не виникало. У дистрибʼюторів дуже проста комунікація — ми подаємо документи та отримуємо включення фільму у реєстр (аналог прокатного посвідчення). Ми займаємось дистрибуцією 7 років та працюємо в рамках чинного законодавства, не робили нічого, що суперечить нормам та законам — тому конфліктів не було", – розповів Кирило Марікуца.

Стрічку можуть поновити в прокаті наступного тижня, якщо усі питання вирішать. Але кількість кінотеатрів, в яких фільм буде доступний до перегляду, стане меншою. Це пов’язано з тим, що розклад у кожному з кінотеатрів створюють заздалегідь – невідомо чи будуть вільні сеанси для того, щоб показати фільм в інші дати.

Чому раніше скасували прокат фільму про Івана та Марту Дзюб

УП.Культура вже випустила огляд на кінострічку про історію життя та кохання Івана та Марти Дзюби, а також про дружбу шістдесятників у складні радянські часи.

У день прокату компанія дізналася, що не може випускати стрічку через невирішені юридичні питання з Держкіно. В соціальних мережах команда KyivMusicFilm уточнила, що у зриві прокату Комітет не звинувачують.

"Ми щиро вболіваємо за стрічку, і дуже хочемо, щоб у вас була змога побачити цю неймовірну історію на великих екранах.

Однак через невирішені питання продюсерів з Держкіно, про які нам стало відомо лише в день старту прокату, ми не можемо випустити фільм. Наразі кінотеатри зупинили продаж квитків та скасували сеанси.

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Наша команда активно працює над вирішенням цієї ситуації, і ми обов’язково повернемось до вас з хорошими новинами!", – звернулася до глядачів кінокомпанія.

У своєму зверненні дистриб’ютори фільму "Іван і Марта" ніяк не уточнюють, у чому полягають невирішені юридичні питання. Режисер стрічки Сергій Буковський також не знає, чому прем’єру раптово припинили.

"Ми знаємо лише, що продюсери надали Держкіно всі необхідні документи. На жаль, нам не сказали, коли стрічку зможуть повернути в прокат. Однак ми чекаємо, і багато наших друзів також хотіли подивитися фільм та купили квитки. Дуже шкода, звісно. Як сказав Сергій, Іван Михайлович зі своїми друзями посміялися би над цією ситуацією.

Чекаємо, щоб люди все ж переглянули цю стрічку про українських дисидентів. Ми вважаємо, що всі мають знати, хто боровся за те, щоб зараз ми мали нашу незалежність", – розповіла Вікторія Бондар, кіноредакторка і дружина Сергія Буковського.